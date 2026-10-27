В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 688,1 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 30 октября) запланирована продажа активов таких банков:
- МР Банк;
- Проминвестбанк;
- "Мегабанк";
- РВС Банк;
- "Укрстройинвестбанк"ю
"На этой неделе (26-30 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 688,1 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: почти на 654,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- на 26,5 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;
- на 6,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
- на 0,01 млн грн – ценные бумаги.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
Когда Ощадбанк может "отключить" карты некоторых украинцев
В то же время, Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт. В частности, исключения составят карты:
- по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;
- с остатком средств на счете меньше или равном нулю.
При этом подчеркивается: причин продления срока действия карт две. Это:
- военное положение;
- стремление банка обеспечить клиентам удобство.
"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2026 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк будет списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Впрочем, затронет это не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты. Новшество вступит в силу с 1 ноября.