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В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
3,9 т.
В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков
В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков. Источник: khoda.gov.ua

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 688,1 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 30 октября) запланирована продажа активов таких банков:

  • МР Банк;
  • Проминвестбанк;
  • "Мегабанк";
  • РВС Банк;
  • "Укрстройинвестбанк"ю

"На этой неделе (26-30 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 688,1 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: почти на 654,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

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  • на 26,5 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;
  • на 6,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
  • на 0,01 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Когда Ощадбанк может "отключить" карты некоторых украинцев

В то же время, Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт. В частности, исключения составят карты:

  • по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;
  • с остатком средств на счете меньше или равном нулю.

При этом подчеркивается: причин продления срока действия карт две. Это:

  • военное положение;
  • стремление банка обеспечить клиентам удобство.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2026 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк будет списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Впрочем, затронет это не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты. Новшество вступит в силу с 1 ноября.

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Украинабанкбанковская картаОщадбанкФонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ)
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