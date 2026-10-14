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В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков
В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков. Источник: IBOX BANK

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 150,8 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 16 октября) запланирована продажа активов таких банков:

  • РВС Банк;
  • Проминвестбанк;
  • "Айбокс Банк;"
  • "Укрстройинвестбанк";
  • "Мегабанк".

"На этой неделе (12-16 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 150,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: на 97,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

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  • почти на 49 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;
  • на 4,6 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
  • на 0,005 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

В Украине ликвидировали банк

Тем временем, в Украине ликвидировали АТ "Банк "Национальные инвестиции" – ФГВФ) завершил соответствующую процедуру. В связи с этим выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка прекращены. Как рассказали в Фонде, запись о прекращении Акционерного общества "Банк "Национальные инвестиции" как юридического лица уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Ликвидация АО "Банк "Национальные инвестиции"... Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о прекращении 4 августа 2026 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам", – говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии и ликвидации "Банка "Национальные инвестиции" было принято Нацбанком в конце 2015 года. Там напомнили:

  • Осенью того же года банк был отнесен к категории неплатежеспособных.
  • Владельцы учреждения не предпринимали никаких мер по поддержанию его ликвидности, улучшению финансового состояния и устранению нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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