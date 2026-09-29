Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 56,2 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 2 октября) запланирована продажа активов таких банков:

РВС Банк;

"Укрстройинвестбанк";

"Айбокс Банк;"

"Мегабанк".

"На этой неделе (28 сентября – 2 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 56,2 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: на 36,3 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

почти на 15,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 4,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Украинцев с картами этого банка предупредили о важном решении

В то же время, украинцы-клиенты государственного Ощадбанка, срок действия карт которых истек с февраля 2022 года, могут пользоваться ими по крайней мере до 31 декабря 2026 года. При этом продление состоится в автоматическом режиме – впрочем, не для всех. В частности, исключения составят карты:

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по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;

с остатком средств на счете меньше или равном нулю.

При этом подчеркивается: причин продления срока действия карт две. Это:

военное положение;

стремление банка обеспечить клиентам удобство.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2026 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине ликвидировали АТ "Банк "Национальные инвестиции" – ФГВФ) завершил соответствующую процедуру. В связи с этим выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка прекращены. Как рассказали в Фонде, запись о прекращении Акционерного общества "Банк "Национальные инвестиции" как юридического лица уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

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