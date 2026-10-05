Российская атака разрушила фармацевтический завод: в Минздраве объяснили, грозит ли дефицит

Российский удар 4 октября разрушил фармацевтический завод "КУСУМ" в Сумах; в результате атаки погиб сотрудник предприятия, однако компания заявила, что продолжит работу ипланирует перестроить производство и поставки, в частности благодаря мощностям в Индии. В Минздраве при этом отмечают, что системного дефицита лекарств в Украине пока нет, перебои с отдельными препаратами возможны из-за ударов по складам и логистике, а ситуация с "Эутироксом" и "L-Тироксином" после дополнительных поставок уже стабилизировалась.

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О последствиях атаки сообщила сама фармацевтическая компания. По ее данным, утром российский удар разрушил производственную площадку "КУСУМ" в Сумах. В результате атаки погиб сотрудник компании Евгений Мирошниченко, который работал в инженерном отделе предприятия с 2009 года.

"Разрушено предприятие, которое производило жизненно необходимые для украинцев лекарственные средства. Одна из наших ключевых задач сейчас – сделать все возможное, чтобы украинские пациенты и в дальнейшем имели бесперебойный доступ к необходимым лекарствам", – заявили в "КУСУМ".

В настоящее время компания продолжает оценивать масштабы разрушений. При этом производитель подчеркнул, что не прекращает работу, а одной из главных задач назвал обеспечение украинского рынка необходимыми препаратами.

Производство планируют восстановить

Уничтожение предприятия в Сумах не означает полной остановки производственных мощностей компании. Помимо украинского завода, КУСУМ располагает мощностями в Индии – в Индоре и Бхиваде. Именно они могут быть использованы для перестройки производственных процессов и обеспечения поставок препаратов в Украину.

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"Это позволит нам, при отсутствии искусственных регуляторных препятствий, перестраивать процессы и работать над обеспечением бесперебойных поставок лекарственных средств в Украину", – пояснили в компании. Для КУСУМ это уже не первая крупная потеря инфраструктуры из-за войны. Ранее был уничтожен склад компании, однако после этого производитель продолжил работу.

В то же время в Министерстве здравоохранения отмечают, что доступность конкретных препаратов в настоящее время может различаться в зависимости от региона. В частности, из-за российских обстрелов сохраняются риски для логистики и складов.

Главные истории дня

Почему в аптеках могли исчезать отдельные препараты

В Минздраве назвали сразу несколько факторов, которые в течение последних месяцев влияли на обеспечение аптек. Один из ключевых – повреждение и разрушение складской инфраструктуры. Российские атаки создают риски не только непосредственно для мест хранения препаратов, но и для всей логистической системы.

Даже если конкретного препарата достаточно на украинском рынке, проблемы с маршрутом доставки или работой склада могут привести к тому, что в отдельном городе или области он временно исчезнет из части аптек. Второй фактор – нарушение логистики. Дистрибьюторам приходится менять привычные маршруты и перенаправлять товарные потоки, если определенный склад или логистическое направление становится недоступным или опасным.

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Также на ситуацию влияет неравномерное поступление некоторых импортных препаратов и резкое увеличение спроса на конкретные лекарства. Поэтому локальное отсутствие препарата в нескольких аптеках еще не свидетельствует о его общенациональном дефиците.

Возникли проблемы с "Эутироксом" и "L-Тироксином"

Отдельно в Минздраве обратили внимание на ситуацию с препаратами, содержащими левотироксин натрия. В августе-сентябре фиксировались временные перебои с их доступностью. В частности, речь идет о "Эутироксе" и "L-Тироксине".

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Такие препараты используются для заместительной терапии при нарушениях работы щитовидной железы, поэтому для людей, которые принимают их постоянно, стабильность поставок имеет особое значение. В Минздраве сообщили, что в настоящее время ситуация стабилизировалась. На рынок поступили дополнительные партии препаратов, что позволило пополнить их запасы.

В то же время самостоятельно менять препарат, дозировку или прекращать назначенное лечение из-за отсутствия привычного торгового наименования не следует. Вопрос о возможной замене конкретного препарата целесообразно согласовывать с врачом.

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Системного дефицита лекарств в Украине нет

Несмотря на отдельные перебои, в Министерстве здравоохранения не зафиксировали признаков системного дефицита лекарственных средств по всей Украине. Стабильность рынка, поясняют в ведомстве, обеспечивается тем, что лекарства поступают по разным каналам, а на нем одновременно работают украинские и иностранные производители, дистрибьюторы и аптечные сети.

"Стабильность системы обеспечения лекарственными средствами в значительной степени обеспечивается наличием нескольких каналов поставок, деятельностью украинских и международных производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей, а также возможностью оперативного перенаправления товарных потоков в случае возникновения соответствующих рисков", – пояснили в Минздраве.

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В случае возникновения проблем на одном направлении поставщики могут перестраивать маршруты и использовать другие склады. Именно такая модель должна не допустить перерастания локальной проблемы в масштабный дефицит.

После ударов по складам логистику перестраивают

Повреждение складских объектов не остановило поставки лекарств на украинский рынок. Дистрибьюторы продолжают доставлять препараты, одновременно перестраивая логистические цепочки.

Одним из направлений работы стало распределение запасов. Чем меньше система зависит от одного крупного склада или маршрута, тем ниже риск того, что повреждение одного объекта приведет к проблемам сразу в большом количестве аптек. Также прорабатываются альтернативные маршруты доставки.

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За ситуацией следят Министерство здравоохранения и Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. В частности, отслеживаются имеющиеся запасы и возможности оперативного пополнения препаратов в случае возникновения дефицита в отдельном регионе.

Отдельно рассматривается вопрос диверсификации мест хранения. Фактически речь идет о необходимости сделать систему менее зависимой от отдельных крупных логистических объектов, повреждение которых может повлиять на значительную часть поставок. Однако полностью исключить временные перебои в Министерстве здравоохранения не могут.

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"В связи с продолжением обстрелов и рисками повреждения логистической и складской инфраструктуры ситуация с обеспечением лекарственными средствами может меняться в зависимости от региона и вида лекарственного средства", – предупредили в министерстве. То есть ситуация, когда того или иного препарата временно нет в конкретном городе или аптечной сети, может повторяться. Однако это не означает, что соответствующие лекарства полностью исчезли с украинского рынка.

Стоит ли украинцам запасаться лекарствами

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На фоне сообщений о проблемах с отдельными препаратами массово скупать медикаменты "про запас" не стоит. Резкое увеличение спроса само по себе способно создать локальный дефицит даже тогда, когда общих запасов препарата достаточно.

Прежде всего это касается лекарств, которые люди принимают постоянно. Рациональнее заранее контролировать собственный запас и не дожидаться последней таблетки перед покупкой следующей упаковки.

Если необходимого торгового наименования нет, можно проверить его наличие в других аптечных сетях. По поводу перехода на препарат другого производителя или изменения схемы лечения необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом – особенно если речь идет о рецептурных препаратах или постоянной терапии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в АТБ возникли перебои с поставками отдельных товаров, в магазинах сократился выбор шампуней, дезодорантов, детских подгузников и другой бытовой продукции, а гречку, по словам сотрудника сети, не завозили около полутора недель. Проблемы возникают на фоне российских ударов по логистической инфраструктуре.