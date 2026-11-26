Предприниматели, пытающиеся получить право сертифицировать транспортные средства, жалуются на многочисленные отказы и затягивание процедуры в Мининфраструктуры. По данным медиа, неофициальное содействие в получении разрешения может стоить 10 тыс. долларов. В то же время, отмечается, компания, занимающаяся сертификацией, ранее находилась под руководством жены Руслана Кириченко – и.о. начальника профильного отдела министерства.

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Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты. Его авторы отмечают:

Одному предприятию отказывали в назначении для работы в сфере сертификации 7-8 раз, другому – 5.

После каждого отказа компании повторно подавали документы, исправляли замечания и снова ждали решения.

"Сегодня на этом рынке полноценно работает неформальный механизм лоббирования интересов отдельных бизнесов. И если одним заявителям приходится преодолевать министерский шлагбаум, то для других его помогают открыть", – рассказывают аналитики.

Компания жены чиновника получила государственное назначение

В целом же, отмечается, чтобы сертифицировать колесные транспортные средства, недостаточно иметь специалистов, оборудования и аккредитации. Для этого бизнесу стоит получить государственное назначение:

Решение по нему принимает отдел технического регулирования на транспорте Минифраструктуры.

В настоящее время и.о. начальника отдела – Руслан Кириченко.

В то же время, подчеркивается, жена Кириченко – Светлана Хромова – до 2021 года возглавляла компанию "ТехЦентр Стандарт". После этого:

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Хромова вышла из состава учредителей.

Компания сменила руководителя.

Изменилось основное направление деятельности фирмы – от юридической деятельности компания перешла к техническим испытаниям и исследованиям на транспорте.

"Сегодня директором компании остается Ярослав Билюга... В ноябре 2025 года другое юридическое лицо получило название ООО "ЕВРО ОТК". Половина компании принадлежит "ТехЦентру Стандарт". Вторую половину контролирует ООО "Научно-испытательный центр "УкрТрансЭксперт". Руководит "ЕВРО ОТК" тот же Ярослав Билюга... То есть компания, которая раньше была связана со Светланой Хромовой, сегодня имеет прямое корпоративное участие в другой структуре этой же профессиональной среды", – говорится в материале.

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Тем временем, отмечается, министерство назначило "ТехЦентру Стандарт" ответственной за сертификацию для индивидуального утверждения колесных транспортных средств, партий частей и оборудования. А позже ее полномочия были расширены до утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных транспортных средств и их компонентов.

Т.е., контатируется, компания, занимающаяся сертификацией транспорта и связанная с чиновником министерства, ответственного за сертификацию, "получил доступ сразу к нескольким важным сегментам государственной системы технического регулирования".

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"Мы задаем вопрос: была ли процедура назначения одинаковой и прозрачной для всех участников рынка? И ответ на него лежит не в корпоративных реестрах. Она в документах министерства. Если документы покажут, что для разных участников рынка применялись разные подходы, это уже потребует отдельной правовой оценки", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские нардепы могли получать "зарплаты в конвертах" за счет денег из мошеннических колл-центров. При этом "покровительствовать" деятельности этих организаций мог Офис генпрокурора.