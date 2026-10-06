В Украине украли песок на 60 млн грн: ископаемые видобували запрещенной техникой

Украинские правоохранители раскрыли схему незаконной добычи песка в акватории Кременчугского водохранилища. Ущерб, нанесенный государству в результате незаконной добычи полезных ископаемых, оценили в более чем 58,4 млн грн, а местному бизнесмену и его подчиненному объявили о подозрении.

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Как сообщили в Офисе генерального прокурора, организатором противоправной схемы был директор компании, которая имела специальное разрешение на добычу песка в пределах Червонослободского месторождения. С марта по октябрь 2025 года чиновник организовал добычу полезных ископаемых за пределами разрешенного участка.

Как действовала схема

Нелегальная добыча осуществлялась с помощью земснаряда непосредственно из акватории водохранилища.

Вымытый песок доставляли на территорию предприятия, создавая видимость законной деятельности.

Земснаряд вообще не имел необходимых судовых и классификационных документов, а его эксплуатация ранее была официально запрещена.

Всего было незаконно добыто более 49,7 тыс. кубометров песка рыночной стоимостью свыше 11,6 млн грн, однако экологический и экономический ущерб, нанесенный государству, превысил 58,4 млн грн.

Директору и сотруднику предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время правоохранительные органы устанавливают других причастных лиц.

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Правоохранители подчеркивают, что это не единичный случай в регионе. В настоящее время в Черкасской области расследуется еще одна масштабная схема незаконной добычи и продажи песка с убытками на сумму почти 750 млн грн, где среди пяти подозреваемых фигурирует депутат одного из городских советов.

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А несколько месяцев назад в ходе масштабной спецоперации правоохранители раскрыли незаконную добычу сразу в пяти регионах. Общую сумму ущерба, нанесенного экологии и государству, оценили в более чем 1,5 миллиарда гривен.

Для нелегальной добычи полезных ископаемых использовалась государственная техника. Всего было незаконно добыто более 450 тысяч кубометров полезных ископаемых общегосударственного значения, в частности гранита и подземных вод.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине насчитывается несколько десятков месторождений лития, титана, урана, графита и циркония, которые уже сейчас достаточно подготовлены для начала инвестиционных проектов. Еще несколько десятков месторождений близки к такому статусу, однако перед полноценной добычей необходимо провести дополнительные исследования, контрольное бурение и подтвердить экономическую целесообразность разработки.