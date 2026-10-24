В Украине резко подорожал один из популярных овощей: сколько стоит

В Украине зафиксирован очередной скачок цен на овощном рынке. За одну неделю средняя стоимость тепличного огурца выросла на 32%. По состоянию на сегодня производители отгружают эту продукцию в диапазоне от 55 до 80 грн/кг ($1,22–1,78/кг), в зависимости от качества товара и объема партии.

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Об этом сообщают аналитики мониторинговой платформы EastFruit. Главным фактором, спровоцировавшим такую динамику, стало ощутимое похолодание, установившееся практически на всей территории страны. Снижение температуры воздуха непосредственно повлияло на вегетацию растений и замедлило созревание плодов, что привело к стремительному сокращению предложения на внутреннем рынке.

Дополнительным стимулом для роста стоимости стало сочетание нескольких ключевых факторов. Прежде всего, на рынке сейчас полностью отсутствует конкуренция со стороны зарубежных поставщиков, поскольку импортный огурец пока не поступает в значительных объемах. В то же время спрос со стороны украинских розничных сетей, супермаркетов и крупных оптовых компаний остается стабильно высоким. Торговые сети пытаются сформировать достаточные запасы продукции, что в условиях ограниченного выбора лишь подогревает ценовые колебания.

По данным ежедневного аналитического мониторинга, на текущей неделе объемы выборки огурцов в местных тепличных хозяйствах сократились практически вдвое по сравнению с предыдущими показателями. Образовался ощутимый дефицит товарных партий, из-за чего комбинаты и фермерские хозяйства вынуждены отпускать продукцию преимущественно мелким оптом.

В результате всего за одну неделю средняя стоимость тепличного огурца в Украине выросла на 32%. По состоянию на сегодня производители отгружают эту продукцию в диапазоне от 55 до 80 грн/кг ($1,22–1,78/кг), в зависимости от качества товара и объема партии.

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Эксперты рынка отмечают, что нынешняя ситуация создает благоприятные условия для возобновления активных импортных поставок. Если тенденция сокращения сборов внутри страны сохранится и дальше, уже со следующей недели трейдеры могут начать массовый ввоз огурцов из-за рубежа. Появление более дешевой импортной продукции на полках магазинов способно усилить конкуренцию и остановить дальнейшее повышение цен на отечественные овощи из тепличных комбинатов.

В то же время специалисты обращают внимание на интересное сравнение с прошлогодними показателями. Несмотря на нынешнее резкое подорожание, текущая цена тепличного огурца в Украине все еще остается в среднем на 34% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда стоимость овощей была значительно выше из-за других экономических и логистических факторов.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозу ученых ННЦ "Институт аграрной экономики", период самых низких цен на овощи борщевого набора в Украине остался позади. Картофель, морковь и свекла теперь будут ежемесячно прибавлять в цене в среднем по 7-10% до конца 2026 года.