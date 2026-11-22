В Украине ощутимо подешевели куриные яйца. По официальным данным, за год – с октября-2025 по октябрь-2026 – их стоимость снизилась сразу на 3,6%. При этом удешевление продолжается: ныне крупные сети супермаркетов продают фасованные яйца в среднем по 73,05-76 грн/десяток (зависимо от марки), тогда как месяцем ранее цены находились на уровне 80,37-82,26 грн/десяток.

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Так, по данным "Минифина", упаковку яиц "Квочка" продают в среднем по 73,05 грн. Отдельные же супермаркеты выставили цены в:

Auchan – 73,1 грн;

Novus – 72,99 грн.

Яйца "Ясенсвит" продают же в среднем по 76 грн/десяток. Цены в супермаркетах:

Novus – 73,49 грн;

Megamarket – 78,5 грн.

Почему цены на яйца постоянно меняются

В целом же, по словам генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлии Флеровой, резкие колебания цен на яйца всегда влекут за собой сочетание нескольких факторов, говорится в материале журнала "Наше птицеводство". Так, отметила она, речь идет о:

Сезонности.

Зимой производство яиц в домохозяйствах значительно снижается. А это создает дефицит на рынке; подталкивает цены вверх. В то же время, в периоды роста предложения цена может так же быстро корректироваться вниз. Т.е., при высоком предложении яйца дешевеют.

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Себестоимости.

"Поскольку корма формируют до 60-70% себестоимости производства яиц, какие-либо колебания стоимости зерна мгновенно влияют на рынок. То же касается энергии, которая критическая для непрерывности производства", – объяснила Флерова.

Экспортной активности.

Дело в том, что при открытии или активизации внешних рынков часть продукции переориентируется на экспорт. А это может сократить предложение внутри страны и дополнительно давить на цены.

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