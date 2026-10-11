В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине ощутимо подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с сентября-2025 по сентябрь-2026 – их стоимость увеличилась сразу на 12,2%. При этом удорожание продолжается: ныне крупные сети супермаркетов продают фасованные яйца в среднем по 81,85-84,25 грн/десяток (зависимо от марки), тогда как месяцем ранее цены находились на уровне 69,63-76,16 грн/десяток.

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Так, по данным "Минифина", упаковку яиц "Квочка" продают в среднем по 81,85 грн. Отдельные же супермаркеты выставили цены в:

Auchan – 84,7 грн;

Novus – 78,99 грн.

Яйца "Ясенсвит" продают же в среднем по 84,25 грн/десяток. Цены в супермаркетах:

Novus – 79,99 грн;

Megamarket – 88,5 грн.

Почему в Украине дорожают яйца

Вместе с тем, отмечали ранее в экспертной среде, в коне лета оптово-отпускные цены на яйца в Украине пошли вверх. По данным Союза птицеводов, толчок этому дала разрушенная логистика: торговые сети проводят тендеры с условием, что производитель сам поставляет товар в магазины, а эти расходы повышают отпускную цену.

В частности, объясняется, осенью против дешевых яиц сыграет сезонность. Поскольку:

Производство в домохозяйствах "начнет сокращаться".

Фактически, "от того, какая ценовая ситуация сложится в осенне-зимний период, зависит финансовый результат предприятий в течение года".

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"Если осенью одновременно подорожают электроэнергия, топливо и вырастет обменный курс, подорожание яиц может превысить обычную сезонную коррекцию", – констатировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, к концу 2026 года свежая молочная продукция в Украине может подорожать на 20-25%. Одной из главных причин станут расходы на генераторы во время отключений электроэнергии: из-за дорогого дизельного топлива себестоимость производства одного литра молока может увеличиться еще на 3–3,5 грн.

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