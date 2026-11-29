В Украине подешевел картофель. В конце ноября супермаркеты продают его в среднем по 15,45 грн/кг, что почти на 1,5 грн ниже, чем было в октябре. При этом в экспертных кругах ожидают, что зимой стоимость продукта существенно увеличится.

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В частности, по словам директора ЧАО НПО "Черниговэлиткартофель" Игоря Шкурко, уже в начале 2027 года стоимость овоща может достигнуть 20 грн/кг. Т.е., удорожание может составить сразу почти 5 грн.

"Те хозяйства, у которых есть современные хранилища и сохранили качественный картофель, в зимние месяцы прогнозируемо заработают. Ведь в феврале цены могут вырасти до... 20 грн/кг", – говорится в сообщении.

Почему цены на картофель вырастут

Причин же потенциального подорожания Шкурко выделяет несколькою. В частности:

Низкие объемы урожая .

. Неудовлетворительное качество продукта.

"Из-за жары общий объем урожая картофеля на Западе страны оказался меньше примерно на 30%. А качество значительной части клубней оставляет желать лучшего из-за сухой гнили и большого количества мелкой фракции", – объяснил он.

Также на цену продукта, по словам Шкурко, могу повлиять возможные заморозки. Ведь они способны повредить несобранную в полях продукцию.

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Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", украинские супермаркеты ныне продают картофель по 14,4-16,5 грн/кг. В частности:

Auchan – 14,4 грн.

Megamarket – 16,5 грн.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо подешевели куриные яйца. По официальным данным, за год – с октября-2025 по октябрь-2026 – их стоимость снизилась сразу на 3,6%. При этом удешевление продолжается.