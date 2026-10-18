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В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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В Украине резко переписали цены на картофель
В Украине резко переписали цены на картофель. Источник: Freepik

В Украине подорожал картофель. В середине октября супермаркеты продают его в среднем по 16,9 грн/кг, что почти на 2 грн выше, чем было в сентябре. При этом в экспертных кругах прогнозируют дальнейший рост стоимости продукта.

По словам директора ЧАО НПО "Черниговэлиткартофель" Игоря Шкурко, уже в начале 2027 года стоимость овоща может достигнуть 20 грн/кг. Одними же из причин этого, отметил он, являются низкие объемы урожая, а также неудовлетворительное качество продукта.

"Из-за жары общий объем урожая картофеля на Западе страны оказался меньше примерно на 30%. А качество значительной части клубней оставляет желать лучшего из-за сухой гнили и большого количества мелкой фракции", – говорится в сообщении.

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Дополнительной угрозой, отметил Шкурко, являются возможные заморозки. Ведь они способны повредить несобранную в полях продукцию.

"Те хозяйства, у которых есть современные хранилища и сохранили качественный картофель, в зимние месяцы прогнозируемо заработают. Ведь в феврале цены могут вырасти до... 20 грн/кг", – резюмировал Шкурко.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", украинские супермаркеты ныне продают картофель по 15,3-16,5 грн/кг. В частности:

  • Auchan – 15,3 грн/кг;
Сколько стоит картофель в Auchan

Сколько стоит картофель в Auchan. Источник: Auchan

  • Megamarket – 18,5 грн/кг.
Стоимость картофеля в Megamarket

Стоимость картофеля в Megamarket. Источник: Megamarket

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за российских атак и дефицита складских помещений в Украине могут вырасти цены прежде всего на мясо, молочную продукцию, рыбу, мороженое и замороженные полуфабрикаты, требующие специальных условий хранения. Логистические расходы бизнеса могут увеличиться на 30–40 %, однако это не означает аналогичного подорожания товаров.

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