В Украине предлагают отменить важное требование для бизнеса: что хотят изменить

Народные депутаты предлагают отменить инициированное правительством ограничение работы бизнесов во время желтого уровня угрозы в Украине. В частности, они хотят, чтобы Кабинет министров пересмотрел требование к предпринимателям об организации укрытий.

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Соответствующее предложение зарегистрировали в Верховной Раде в виде законопроекта №16207. Его авторами выступили более трех десятков народных депутатов из разных фракций и партий.

Что прописано в законопроекте

Законопроект зарегистрировали 2 ноября, поэтому пояснительная записка на сайте Рады еще не была опубликована. Но, по словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), выступившего соавтором инициативы, предлагаются такие поправки:

бизнесу позволят самостоятельно решать, работать ли во время желтой тревоги ;

; работникам – самостоятельно оценивать угрозу и необходимость идти в укрытие;

и необходимость идти в укрытие; обязанность оповещать работников и посетителей сохраняется.

Что предшествовало

4 сентября вступило в силу постановление Кабинета министров №1092, которое вводило трехмесячный переходный период для для предприятий, не имеющих укрытий. Им разрешили продолжать деятельность в обычном режиме до 4 декабря, одновременно готовясь к выполнению новых требований безопасности, но позже этот срок продлили.

В первую очередь предприятия должны были определить, где именно работники и посетители смогут находиться во время опасности. Для этого могут использоваться уже имеющиеся защитные сооружения или специально оборудованные помещения. Согласно правительственным правилам, для обеспечения защиты людей могут использоваться:

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защитные сооружения гражданской защиты;

постоянные или временные укрытия;

сооружения двойного назначения;

специально оборудованные безопасные пространства внутри зданий.

Среди ключевых нововведений – возможность использования так называемого безопасного пространства. Это наиболее защищенная зона внутри здания, которую обустраивают для пребывания работников и посетителей в случае опасности. Согласно правительственному определению, такое пространство должно обеспечивать защиту от побочного действия обычных средств поражения и избыточного давления взрыва.

Главные истории дня

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине, согласно данным крупных кадровых порталов, количество открытых вакансий сократилось на 10-15%. Россия перешла на новый этап террора: начала целенаправленно уничтожать украинский бизнес. Россияне нанесли удары по крупным логистическим центрам, складским помещениям, атаковали ракетами крупные промышленные предприятия. А еще – уничтожают заправки, бьют по железной дороге.