В Украине предлагают отменить налог для ФЛП: что хотят изменить

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияРоссия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоДональд Трамп и Владимир ПутинДемилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают СШАСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныЗенитчик ВСУРФ атаковала Украину ударными дронами, силы ПВО сбили 140 из 176 целей: есть последствия в областяхВ ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоровВ ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоровВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВ аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видеоВ аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видеоУкраинские банки заметно обновили курс доллараУкраинские обменники заметно переписали курс: сколько стоит доллар 23 октябряСтарую гривню можно продать почти за 40 тысячСтарую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

В Украине предлагают отменить налог для ФЛП: что хотят изменить

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,0 т.
Нардеп предлагает изменить налогообложение грантов для ФЛП
Нардеп предлагает изменить налогообложение грантов для ФЛП. Источник: Freepik

В Верховной Раде предлагают отменить налогообложение финансовой помощи, предоставляемой предпринимателям для развития бизнеса, если источником поступления средств является не государство Украина. Таким образом, к предпринимательским грантам предлагают применять правила, действующие в отношении бюджетных грантов.

Соответствующая норма прописана в законопроекте №16169, зарегистрированном в Верховной Раде, автором которого является нардеп-"слуга" Сергей Гривко. Он предлагает ввести сам термин "предпринимательский грант" и определить специальные правила его налогообложения.

Что такое "предпринимательский грант"

Законопроект предлагает определить предпринимательский грант как целевую помощь в форме денежных средств, имущества или других ресурсов, предоставленную на безвозмездной и безвозвратной основе субъектам хозяйствования, зарегистрированным в Украине.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
1,7 т.
Десятки тысяч украинцев "мобилизовались" в Армию восстановления: какую работу выполняют и сколько зарабатывают
1,7 т.
Десятки тысяч украинцев "мобилизовались" в Армию восстановления: какую работу выполняют и сколько зарабатывают
Дарина ГерцеваДарина Герцева
5,5 т.
В Украине могут закрыться до 20% ресторанов: какие новые требования должны выполнить заведения
5,5 т.
В Украине могут закрыться до 20% ресторанов: какие новые требования должны выполнить заведения
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
2,6 т.
Украинцы отказались покупать большие квартиры: что происходит на рынке недвижимости
2,6 т.
Украинцы отказались покупать большие квартиры: что происходит на рынке недвижимости

Кто будет иметь право предоставлять льготные гранты

  • Иностранные правительственные и неправительственные организации.
  • Международные организации и донорские учреждения (и их представительства в Украине).
  • Общественные объединения и благотворительные организации.
  • Органы местного самоуправления.

Как изменятся правила налогообложения для бизнеса

Авторы проекта предлагают распространить на предпринимательские гранты подходы, которые сейчас действуют для бюджетных грантов:

  • ФЛП на едином налоге (1-3 группы) – суммы полученных грантов не будут включаться в базу плательщика единого налога при условии соблюдения целевого назначения;
  • юридические лица на "упрощенке" – полученные средства и имущество не будут увеличивать налогооблагаемый доход при условии выполнения условий грантового договора;
  • ФЛПы на общей системе и самозанятые лица – гранты не будут включаться в общий доход, а их налогообложение будет регулироваться специальными правилами п. 170.7-1 НКУ;
  • плательщики налога на прибыль – получат право корректировать (уменьшать/увеличивать) финансовый результат до налогообложения на суммы грантовых доходов и соответствующих расходов по правилам бухгалтерского учета.

НДФЛ и роль налогового агента

Для физических лиц сумма гранта не будет облагаться НДФЛ в момент ее выплаты или предоставления. Предоставляющая грант сторона будет выполнять функции налогового агента и отражать в отчетности данные о договоре, суммах и целевом использовании средств. В случае полного или частичного возврата гранта в том же или следующем году предусмотрен механизм корректировки задекларированного дохода и освобождения от налогообложения возвращенных сумм.

Какие ограничения будут действовать

Ключевым условием сохранения налоговой льготы должно быть строгое документальное подтверждение целевого использования средств (наличие договоров, платежных поручений, чеков и накладных). А в случае нецелевого использования гранта:

  • юридические лица – плательщики единого налога обязаны увеличить налоговые обязательства и уплатить единый налог по повышенной ставке (согласно п. 293.5 НКУ);
  • физические лица и ФЛП должны будут включить сумму нарушения в годовой налогооблагаемый доход и самостоятельно уплатить с нее налоги.

Но следует учитывать, что сейчас документ находится на стадии законодательного предложения. До принятия закона и вступления его в силу предпринимателям необходимо руководствоваться действующими нормами Налогового кодекса.

Как уже сообщал OBOZ.UA, заместитель министра финансов Светлана Воробей назвала неизбежным введение НДС для украинских ФОПов. По ее словам, отмена этой налоговой льготы является обязательным условием западных партнеров и необходима также для гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

Похожие темы
Налоги в Украиненалоги"ФОП"
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники