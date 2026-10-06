В Украине предлагают новые правила техосмотра автомобилей: что планируют изменить

Сфера обязательного технического осмотра автомобилей (ОТК) в Украине сопряжена с рядом коррупционных рисков на всех этапах функционирования системы. Чтобы их исключить, регистрация новых участников рынка должна быть полностью прозрачной, результаты диагностики – автоматически передаваться в госреестры, а также должна быть введена персональная ответственность лиц, подписывающих протоколы.

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Об этом говорится в исследовании "Коррупционные риски в сфере обязательного технического контроля транспортных средств", опубликованном Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК). Эксперты разработали антикоррупционные меры предосторожности для будущей реформы ОТК и ее приведения в соответствие с нормами ЕС.

"Национальная программа адаптации законодательства Украины к acquis ЕС определяет отсутствие обязательного технического осмотра для частных легковых автомобилей как одну из ключевых проблем", – подчеркнули в НАЗК.

Основные проблемные зоны в сфере ТО

Фрагментированность процедур и отсутствие четкого перечня требований к документам для получения статуса субъекта ТО.

для получения статуса субъекта ТО. Отсутствие четко урегулированного правового статуса специалистов , непосредственно осуществляющих техническую проверку автомобилей.

, непосредственно осуществляющих техническую проверку автомобилей. Недостаточная автоматизация передачи измеренных показателей , что позволяет фальсифицировать результаты испытаний.

, что позволяет фальсифицировать результаты испытаний. Отсутствие целостной системы контроля за станциями техосмотра и неэффективные механизмы ответственности.

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Масштаб злоупотреблений подтверждает статистика Главного сервисного центра МВД: в течение 2023–2025 годов уполномоченные органы признали недействительными 3929 протоколов проверки технического состояния автомобилей, а из реестра субъектов проведения ОТК со скандалом исключили 325 предприятий-нарушителей.

Что предлагается

Чтобы реформа не привела к возобновлению коррупционных схем в более широких масштабах после возвращения обязательного техосмотра для всех категорий автомобилей, НАЗК разработало комплексные рекомендации для профильных ведомств:

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введение автоматизированной и прозрачной процедуры регистрации новых субъектов ОТК;

новых субъектов ОТК; автоматическая передача результатов диагностики с оборудования в государственные реестры без участия человека;

с оборудования в государственные реестры без участия человека; четкое определение личной ответственности специалистов , подписывающих протоколы;

, подписывающих протоколы; создание эффективной системы мониторинга деятельности СТО и введение жестких санкций за выдачу фиктивных заключений.

"Реализация рекомендаций должна обеспечить переход от формальной модели ОТК к системе, в которой каждый этап является предсказуемым, прозрачным и контролируемым, а также способствовать добросовестной конкуренции на рынке, минимизации фиктивных проверок и повышению общественного доверия к результатам технического контроля", – считают в НАЗК.

Как сообщал OBOZ.UA, рынок подержанных автомобилей в Украине почти полностью находится в тени – 92% сделок заключается с минимальной уплатой налогов. Учитывая, что объемы "серого" рынка оцениваются в 20 млрд грн, госбюджет страны ежегодно недополучает из-за этого миллиарды.