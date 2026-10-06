В Украине предлагают новые правила техосмотра автомобилей: что планируют изменить
Сфера обязательного технического осмотра автомобилей (ОТК) в Украине сопряжена с рядом коррупционных рисков на всех этапах функционирования системы. Чтобы их исключить, регистрация новых участников рынка должна быть полностью прозрачной, результаты диагностики – автоматически передаваться в госреестры, а также должна быть введена персональная ответственность лиц, подписывающих протоколы.
Об этом говорится в исследовании "Коррупционные риски в сфере обязательного технического контроля транспортных средств", опубликованном Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК). Эксперты разработали антикоррупционные меры предосторожности для будущей реформы ОТК и ее приведения в соответствие с нормами ЕС.
"Национальная программа адаптации законодательства Украины к acquis ЕС определяет отсутствие обязательного технического осмотра для частных легковых автомобилей как одну из ключевых проблем", – подчеркнули в НАЗК.
Основные проблемные зоны в сфере ТО
- Фрагментированность процедур и отсутствие четкого перечня требований к документам для получения статуса субъекта ТО.
- Отсутствие четко урегулированного правового статуса специалистов, непосредственно осуществляющих техническую проверку автомобилей.
- Недостаточная автоматизация передачи измеренных показателей, что позволяет фальсифицировать результаты испытаний.
- Отсутствие целостной системы контроля за станциями техосмотра и неэффективные механизмы ответственности.
Масштаб злоупотреблений подтверждает статистика Главного сервисного центра МВД: в течение 2023–2025 годов уполномоченные органы признали недействительными 3929 протоколов проверки технического состояния автомобилей, а из реестра субъектов проведения ОТК со скандалом исключили 325 предприятий-нарушителей.
Что предлагается
Чтобы реформа не привела к возобновлению коррупционных схем в более широких масштабах после возвращения обязательного техосмотра для всех категорий автомобилей, НАЗК разработало комплексные рекомендации для профильных ведомств:
- введение автоматизированной и прозрачной процедуры регистрации новых субъектов ОТК;
- автоматическая передача результатов диагностики с оборудования в государственные реестры без участия человека;
- четкое определение личной ответственности специалистов, подписывающих протоколы;
- создание эффективной системы мониторинга деятельности СТО и введение жестких санкций за выдачу фиктивных заключений.
"Реализация рекомендаций должна обеспечить переход от формальной модели ОТК к системе, в которой каждый этап является предсказуемым, прозрачным и контролируемым, а также способствовать добросовестной конкуренции на рынке, минимизации фиктивных проверок и повышению общественного доверия к результатам технического контроля", – считают в НАЗК.
Как сообщал OBOZ.UA, рынок подержанных автомобилей в Украине почти полностью находится в тени – 92% сделок заключается с минимальной уплатой налогов. Учитывая, что объемы "серого" рынка оцениваются в 20 млрд грн, госбюджет страны ежегодно недополучает из-за этого миллиарды.
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