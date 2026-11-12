В Украине продают роскошное поместье экс-чиновника "Газпрома": сколько стоит и как выглядит резиденция

Под Киевом, в Иванковичах, выставили на продажу роскошное поместье за $4 млн, занимающее 70 соток земли и имеющее два бассейна, библиотеку, оружейную комнату, винную дегустационную, бильярдную и сауну. Владельцем резиденции является 72-летний гражданин России Валерий Канюка, который около 15 лет работал в структурах "Газпрома", занимал руководящие должности в "Газпром Комплектации" и подписывал контракт в присутствии Владимира Путина.

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О владельце недвижимости и его связях с российской газовой отраслью говорится в расследовании "Следствие.Инфо". Журналисты выяснили, что Канюка много лет работал в структурах "Газпрома", занимал руководящие должности в компании, которая обеспечивала российский газовый концерн материально-техническими ресурсами, а также получал значительные доходы от этой деятельности.

Где расположен особняк за $4 млн и что в нем есть

Резиденция расположена в селе Иванковичи Киевской области. Общая площадь земельного участка составляет 70 соток, а сама территория обустроена как загородный комплекс с несколькими зонами для отдыха и приема гостей. Среди помещений, имеющихся в особняке, журналисты называют библиотеку, оружейную комнату и отдельное помещение для дегустации вина.

Также в резиденции есть два бассейна, бильярдная и сауна. В объявлении о продаже недвижимости указана цена $4 млн. При этом эта сумма является заявленной стоимостью предложения, а не результатом независимой оценки рыночной цены.

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По данным Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, Валерий Канюка владеет домом и большей частью земельного участка с 2009 года. Еще часть земли оформили на одного из его сыновей, которые работают в Украине и занимаются предпринимательской деятельностью.

Кто такой Валерий Канюка и как он связан с "Газпромом"

Валерию Канюке 72 года, он является гражданином России. Значительную часть своей профессиональной карьеры мужчина посвятил работе в российской газовой отрасли, в частности в структурах "Газпрома". В 1999-2002 годах он работал в компании "Газпром Добыча Ямбург".

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Позже, на протяжении примерно 15 лет, был связан с предприятием "Газкомплектимпекс", которое в 2009 году переименовали в "Газпром Комплектация". Структура занимается материально-техническим обеспечением "Газпрома" и его дочерних предприятий. Фактически она отвечает за поставки необходимых ресурсов для работы газового концерна.

Карьерный рост Канюки в компании был довольно стремительным. В 2008 году он исполнял обязанности генерального директора, в 2010-м стал одним из двух заместителей руководителя, а уже в 2011 году занимал должность первого заместителя генерального директора.

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Особое внимание журналисты обратили на контракт, который Канюка подписал в 2011 году в присутствии Владимира Путина, этот эпизод свидетельствует о его участии в деятельности компании на высоком управленческом уровне. Из "Газпром Комплектации" он ушел в 2017 году.

Обе компании, в которых ранее работал Канюка, – "Газпром Добыча Ямбург" и "Газпром Комплектация" – с июня 2024 года находятся под украинскими санкциями.

Журналисты также обратили внимание на заработки Канюки во время работы в "Газпром Комплектации". По неофициальным данным, в 2015 году его годовая зарплата превышала 17 млн рублей, а в 2016-м достигла более 19 млн рублей.

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По тогдашнему валютному курсу это составляло примерно $277 тыс. и $283 тыс. соответственно. После увольнения из "Газпром Комплектации" Канюка не покинул нефтегазовую отрасль: до 2024 года он работал советником в частных компаниях этого сектора.

Как стало известно о продаже резиденции

Публичное внимание к поместью выросло после того, как риелтор Александр Петренко опубликовал в социальных сетях четыре видео с территории резиденции. При этом имя владельца недвижимости он не назвал. Позже Петренко объяснил, что непосредственно продажей этого дома не занимается.

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По его словам, видеоролики были рекламным приемом, который должен был привлечь внимание аудитории и помочь найти потенциальных клиентов. Риелтор также признал, что понимал, что публикация такого объекта может вызвать значительный общественный резонанс. Отдельно журналисты проверили информацию о предыдущей аренде резиденции.

Объявление о сдаче дома ранее размещало агентство недвижимости The Capital. Однако юрист компании заявил, что агентство не сотрудничает с гражданами России, и предположил, что предложение могло появиться на платформе без надлежащей проверки владельца. На момент публикации расследования объявление об аренде уже удалили.

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Может ли государство конфисковать поместье российского топ-менеджера

Одна из главных юридических проблем этой истории – возможность взыскания недвижимости в пользу государства. Ведь, несмотря на российское гражданство Валерия Канюки и его многолетнюю работу в структурах "Газпрома", самого по себе этого недостаточно для конфискации имущества.

Журналисты обратились за разъяснениями к главе аналитического центра Института законодательных инициатив Татьяне Хутор. Она объяснила, что для введения санкций против владельца необходимы соответствующие юридические основания. В частности, значение могут иметь его пребывание в России и деятельность, наносившая ущерб экономической безопасности Украины.

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В то же время необходимо доказать причастность человека к содействию российской агрессии. Сам факт наличия паспорта РФ или работы в российской компании автоматически не дает государству права забрать частную недвижимость. Процедура взыскания активов предусматривает несколько этапов.

Сначала имущество могут заблокировать, чтобы владелец не имел возможности продавать, дарить его или иным способом им распоряжаться. Однако блокировка активов и их конфискация – это разные юридические механизмы. Для взыскания имущества в доход государства Министерство юстиции должно обратиться с соответствующим иском в суд. Окончательное решение о конфискации принимает именно суд, а не государственный орган единолично.

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Подобный механизм ранее пытались применить в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и его сына. Министерство юстиции подавало иск о взыскании их имущества в пользу государства.

Что известно о пребывании Канюки в Украине

По информации журналистов, до начала полномасштабного вторжения России Валерий Канюка регулярно приезжал в Украину – по несколько раз в год. Последний известный визит состоялся примерно за месяц до 24 февраля 2022 года. Во время новогодних праздников мужчина провел в Украине около двух с половиной недель. Сведений о его дальнейших поездках в страну немного.

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В то же время расследователи нашли информацию о его пребывании в оккупированном Крыму. В 2025 году Канюка занял четвертое место в бильярдном турнире для гостей санатория "Сакрополь". Журналисты также выяснили, что российский паспорт мужчина получил еще в 2003 году. Кроме того, у него есть действующий налоговый номер налогоплательщика РФ.

Интересной оказалась и ситуация с документами на недвижимость. В украинском реестре указаны реквизиты паспорта гражданина Украины Канюки, однако в Государственной миграционной службе сообщили, что этот документ в настоящее время недействителен. Сам бывший топ-менеджер "Газпрома" на вопросы журналистов не ответил. Вместо этого один из его сыновей, которого попросили объяснить, кто распоряжается резиденцией, заявил, что "там все законно, все нормально".

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