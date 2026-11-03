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В Украине продают "особенный" дом за $2,7 тыс.: как выглядит и где находится. Фото

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
156
Как выглядит дом за $2,7 тыс. на Черкащине
Как выглядит дом за $2,7 тыс. на Черкащине. Источник: УУБ, коллаж OBOZ.UA

В Черкасской области выставили на продажу жилой дом площадью почти 60 "квадратов" за 2,7 тыс. долларов (около 122 тыс. грн). Он расположен в городе Городище в часе езды от областного центра и имеет ряд нюансов: нуждается в капитальном ремонте, продается отдельно от прилегающего участка, а также не имеет электроснабжения и отопления.

Торги состоятся в государственной системе Prozorro.Продажі через аккредитованные электронные площадки, в частности УУБ. Электронный аукцион назначен на 10 ноября 2026 года – принять участие могут как физические, так и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке, подать электронное заявление и уплатить обязательные гарантийный и регистрационный взносы до установленного крайнего срока.

Источник: УУБ
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Что известно о доме

  • Начальная стоимость – 122 тыс. грн.
  • Расположен в Городище примерно в 60 км от Черкасс.
  • Общая площадь Жилой дом 56,8 кв. м.
  • На территории расположены сарай с разрушенной крышей и колодец без воды.
  • Объект нуждается в капитальном ремонте, а также в проведении электричества и отопления, которые отсутствуют.

На аукцион выставлено исключительно здание. Земельный участок под домом не входит в состав лота, поэтому новому владельцу придется самостоятельно оформлять право пользования землей или ее аренду/выкуп после заключения сделки.

Без какого документа нельзя продать дом в Украине

В Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что этот документ не только фиксирует реальные характеристики недвижимости, но и является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т. д.

И хотя технический паспорт не удостоверяет право собственности на дом, а лишь описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий, без актуального документа в 2026 году проводить какие-либо юридические действия с домом невозможно. Особое внимание следует обращать на внешний вид документа – технический паспорт должен быть:

с указанием серии и номера квалификационного сертификата на право выполнения работ по технической инвентаризации объектов недвижимости

  • прошнурован;
  • пронумерован;
  • скреплен подписями руководителя предприятия, проводившего инвентаризацию, исполнителя работ и контролера.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение жилья в аренду. Причина – из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. Например, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25-30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что на 42% превышает прошлогоднюю.

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