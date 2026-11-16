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В Украине продают мобильный номер за 3,5 млн грн: какие цифры оценили так дорого

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
2,5 т.
"Киевстар" выставил на продажу элитный мобильный номер
"Киевстар" выставил на продажу элитный мобильный номер. Источник: thomas vanhaecht / pexels.com

Мобильный оператор "Киевстар" выставил на аукцион один из своих самых редких и дорогих номеров – он включает семь одинаковых цифр (включая код оператора). Аукцион за номер +380777777777 начнется с отметки в 3,5 млн грн.

Об этом сообщили на странице мобильного оператора. Начало торгов запланировано на сообщили 9 декабря 2026 года.

Условия аукциона

  • Стартовая цена – 3,5 млн грн.
  • Шаг ставки – 50 тыс. грн.
  • Минимальная ставка – 3,5 млн грн.
  • Подключить номер может как физическое, так и юридическое лицо.

Как подключается "бриллиантовый" номер

  • В течение семи рабочих дней после завершения аукциона победителю придет СМС о том, что он имеет право приобрести номер.
  • Затем в течение еще двух дней с ним свяжутся из "Киевстара", чтобы согласовать все детали.
  • Подключить номер нужно будет в течение 7 дней после этого.
  • Сначала подключается временный технический номер, который позже заменяют на выигранный красивый номер.

Почему победителю могут отказать

  • Если в течение двух дней не ответить на звонки от "Київстару" – право получить номер перейдет к участнику, чья ставка была предпоследней.
  • Если участник делал ставки с разных учетных записей с одного устройства или адреса.
  • В случае отказа от номера.
  • Если в течение 7 дней вы не подпишете документы на подключение номера.
  • Если не оплатить номер в течение 7 дней после подписания документов о подключении.

Если победитель аукциона не подключает номер в установленный срок, это право переходит к участнику со второй по величине ставкой. Если этот участник тоже не подключает номер – к участнику с третьей ставкой. Если все трое отказываются от номера, через определенное время он может снова появиться на аукционе.

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Кроме того, от дальнейшего участия в аукционах будут отстранены участники, которые повышают цену, а затем отказываются подключать и оплачивать номер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Київстар" ввел новый контрактный тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" с фиксированной абонплатой 370 гривен в месяц. Его могут подключить украинцы от 55 лет, в частности пенсионеры (в зависимости от стажа пенсионный возраст в Украине начинается с 60 лет), а также лица с инвалидностью.

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