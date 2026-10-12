В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В России дали "сигнал" о планах войны против Украины: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениямиВ России дали "сигнал" о планах войны против Украины: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениямиШевченко мечтал о семье, а она изменила: как выглядит могила последней возлюбленной "Кобзаря" Ликерии Полусмак в КаневеШевченко мечтал о семье, а она изменила: как выглядит могила последней возлюбленной "Кобзаря" Ликерии Полусмак в КаневеЧто будет с депозитами после решения НБУДенег больше не станет: украинцам рассказали, что будет с депозитами после решения НБУ"Финансовый спасательный круг для Путина": сенаторы-республиканцы и демократы призвали Трампа срочно "изменить курс""Финансовый спасательный круг для Путина": сенаторы-республиканцы и демократы призвали Трампа срочно "изменить курс"Цены на аренду 1-комнатных квартир резко вырослиЦены резко выросли: где в Украине аренда 1-комнтаных квартир подорожала почти в 2 разаУкраинцам выдают по 9 тысяч на дроваУкраинцам выдают по 9 тысяч на дрова: кто может получитьИллюстративное фото. ГороскопСмело идите решать важные дела, все обернется успехом: Рыбы – больше веры в себя, а Раки отбросьте сомнения – гороскоп на 12 октябряНацбанк выпустит новые 10 грнНацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне"Патриот и защитник – по зову сердца": в Сумской области погиб воин из Хмельницкой области. Фото"Патриот и защитник – по зову сердца": в Сумской области погиб воин из Хмельницкой области. Фото"Я получил четкий ответ": премьер Британии обвинил Россию во вмешательстве в Brexit"Я получил четкий ответ": премьер Британии обвинил Россию во вмешательстве в Brexit

В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
icon 8,0 т.
В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине подешевела земля сельхозназначения. В сентябре 2026 года средняя стоимость гектара составила 79 728 грн, что почти на 600 грн ниже, чем было в сентябре.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли наоборот, выросла:

  • в сентябре в Украине было продано 17 347 га;
  • это более чем на 2 200 га выше показателя августа.
В Украине стали больше продавать земли

В Украине стали больше продавать земли. Источник: Опендатабот

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 30 039 до 223 029 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 7,5 га в самой дешевой.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 53,6 т.
В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток
icon 53,6 т.
В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 32,1 т.
Свободное жилье в дефиците, украинцам не хватает квартир: где арендовать практически нереально
icon 32,1 т.
Свободное жилье в дефиците, украинцам не хватает квартир: где арендовать практически нереально
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 6,4 т.
Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги
icon 6,4 т.
Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Запорожской области – здесь гектар стоит в среднем 30 039 грн. А кроме того, в:

  • Херсонской – 32 252 грн/га;
  • Донецкой – 39 000 грн/га;
  • Николаевской – 40 779 грн/га.

Дороже всего земля стоит во Львовской области – в среднем 223 029 за гектар. А также в:

  • Ивано-Франковской – 210 105 грн/га;
  • Закарпатской – 140 230 грн/га;
  • Киевской – 133 020 грн/га;
  • Тернопольской – 112 725 грн/га;
  • Винницкой – 103 226 грн/га.
В Украине подешевела земля сельхозназначения

В Украине подешевела земля сельхозназначения. Источник: Опендатабот

Почему в Украине активно скупают землю

Одними же их главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, отметили ранее в Госгеокадастре, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того:

  • рост доли сельского хозяйства в ВВП;
  • использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента;
  • допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.

Впрочем, подчеркивается, даже с учетом всего вышеупомянутого, прогноз о массовой продаже земель сельскохозяйственного назначения не сбылся – и массовой распродажи украинских земель не произошло.

"Один миллион гектаров, находящихся в экономическом обороте, – это лишь 5,8% ранее подмораторных земель. Подавляющее большинство таких земель сегодня находится в аренде", – резюмировали в Госгеокадастре.

В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине заметно подорожала земля сельхозназначения. Источник: Опендатабот

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине общины в рамках пилотной программы могут получать до 500 тыс. грн на приобретение жилого дома для ВПЛ. Недвижимость останется в собственности общины, а переселенцы будут пользоваться ею без уплаты арендной платы, оплачивая коммунальные услуги.

Похожие темы
УкраинаЗемлянедвижимостьрынок недвижимостирынок земли в Украине
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться