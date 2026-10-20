В Украине начали сокращать сотрудников: кому грозит увольнение и что будет с зарплатами

В Украине из-за российских атак, разрушения предприятий и финансовых трудностей бизнеса начались сокращения персонала, а количество вакансий в сентябре 2026 года сократилось на 15 % по сравнению с прошлым годом. Эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы найти высокооплачиваемую работу может стать сложнее, а рост зарплат – замедлиться, хотя дефицит водителей, рабочих и технических специалистов сохранится.

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Об этом пишет "Минфин" со ссылкой на представителей бизнеса, кадровых экспертов и статистику сервисов по поиску работы. Если раньше главной проблемой работодателей была нехватка специалистов, то теперь к ней добавились сокращение рабочих мест и уменьшение количества вакансий.

Почему в Украине начали увольнять работников

Одной из главных причин сокращения персонала стали масштабные разрушения украинских предприятий в результате российских атак. За последние месяцы повреждениям подверглись логистические комплексы, склады, супермаркеты, автозаправочные станции и производственные мощности.

Для бизнеса это означает не только прямые убытки из-за потери имущества. Уничтожение складов или производственных помещений может приводить к остановке работы, потере товарных запасов, разрыву логистических цепочек и необходимости тратить значительные средства на восстановление. В таких условиях предприятия вынуждены пересматривать расходы, в том числе и на оплату труда.

По информации, приведенной СМИ, сокращение рабочих мест коснулось, в частности, "Эпицентра", Fozzy и "Укрзализныци". При этом масштабы и причины кадровых изменений в каждой компании различаются. В частности, сообщается, что из-за российских атак "Эпицентр" потерял около 7 тысяч рабочих мест.

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Торговая группа Fozzy также заявила о вынужденном сокращении части сотрудников офисных подразделений, в частности IT-направления. В компании объяснили это решение тем, что война все сильнее влияет на ее деятельность. Сложная ситуация наблюдается и в металлургической отрасли.

По словам советника Конфедерации работодателей Украины и директора Института профессиональных квалификаций Родиона Колишко, отдельные предприятия вынуждены останавливать производственные процессы и переводить персонал в режим простоя. В то же время простой не означает автоматического увольнения, трудовые отношения могут сохраняться, хотя фактические доходы работников могут уменьшаться.

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Проблема заключается еще и в том, что остановка крупного предприятия влияет не только на его непосредственных работников. От работы промышленных гигантов зависят транспортные компании, поставщики, ремонтные службы, логистические операторы и другие смежные предприятия.

Количество вакансий сократилось: где ситуация наиболее сложная

Первые признаки ухудшения ситуации уже отражаются в статистике сервисов по поиску работы. По данным профильного портала, в сентябре 2026 года работодатели разместили 82 533 вакансии. Для сравнения: в сентябре 2025 года их было 96 873. Таким образом , за год количество предложений о работе сократилось примерно на 15%.

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Город Сокращение вакансий Кропивницкий 13% Чернигов 12% Киев 10% Ровно 9% Винница 8% Одесса 7%

В исходных данных Чернигов упоминается дважды с разными показателями, поэтому для точного сравнения использовано отдельно приведенное значение 12%. В то же время уменьшение количества вакансий не обязательно означает такое же сокращение численности занятых.

Часть работодателей может временно приостанавливать набор персонала, откладывать открытие новых вакансий или не искать замену уволившимся сотрудникам . Тем не менее для людей, которые именно сейчас ищут работу, результат аналогичен: предложений становится меньше, а конкуренция за наиболее привлекательные должности может усиливаться.

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Эксперты предполагают, что в октябре ситуация может оставаться сложной из-за продолжения российских атак и финансовых проблем предприятий. Однако окончательные выводы о масштабах сокращений можно будет сделать после появления полной статистики за месяц.

Кого могут увольнять в первую очередь

Наибольшие риски возникают в тех сферах, где компании могут сократить административные расходы, объединить функции нескольких сотрудников или временно отказаться от отдельных проектов. По оценкам экспертов, под угрозой могут оказаться:

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офисные сотрудники и административный персонал;

менеджеры среднего звена;

маркетологи, PR-специалисты и отдельные IT-специалисты;

работники сферы торговли и логистики;

производственный персонал предприятий, сокращающих или приостанавливающих деятельность.

В то же время это не означает, что представителей всех перечисленных профессий ждут массовые увольнения. Риски зависят прежде всего от финансового состояния конкретного работодателя, его местонахождения и способности продолжать работу во время войны.

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Например, маркетинговые отделы компаний, сокращающих расходы, могут уменьшаться. Зато предприятия, которые продолжают расширять продажи или выходить на новые рынки, могут и в дальнейшем нуждаться в таких специалистах.

Аналогичная ситуация и в IT-сфере. Сокращение отдельных подразделений крупных компаний не свидетельствует об одинаковых тенденциях во всей отрасли. Отдельной проблемой остается безопасность рабочих мест. Из-за рисков обстрелов часть работников стремится перейти на удаленный формат работы, а работодатели не всегда могут обеспечить такую возможность.

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Почему работодатели продолжают жаловаться на дефицит кадров

Несмотря на сокращение вакансий, украинский рынок труда по-прежнему испытывает острую нехватку работников во многих отраслях. Причина заключается в структурном дисбалансе, ведь специалисты, ищущие работу, не всегда обладают квалификацией, необходимой предприятиям. Кроме того, спрос на работников и количество кандидатов существенно различаются в зависимости от региона.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отмечает, что в Украине одновременно существуют незадействованная рабочая сила и острый дефицит кадров в отдельных секторах экономики. Трудности с поиском персонала испытывают предприятия в сфере производства, строительства, сельского хозяйства, фармацевтики и логистики.

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Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал, что особенно остро нехватка работников ощущается в восточных регионах. По его словам, предприятиям не хватает не только пекарей, технических специалистов и водителей, но и руководителей среднего звена и директоров.

Подобную ситуацию описывают и представители других отраслей. Председатель концерна "Ярослав" Александр Барсук отметил, что дефицит водителей продолжает усугубляться, несмотря на повышение зарплат. Проблема касается и молодых специалистов. Предприятия все активнее привлекают студентов профессионально-технических учебных заведений, предлагают практику и пытаются подготовить работников самостоятельно.

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Однако работодатели сталкиваются с риском потери молодых кадров из-за их отъезда за границу. В результате предприятия вынуждены тратить дополнительные ресурсы на обучение новых сотрудников, а уже подготовленные специалисты могут уходить с работы.

Какие профессии остаются наиболее востребованными

По данным Государственной службы занятости, наибольший дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих. Работодатели активно ищут водителей, швей, электромонтеров, слесарей, токарей, операторов станков с программным управлением, столяров, поваров и пекарей.

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Сохраняется также значительная потребность в медицинских работниках, в частности в медсестрах, врачах, фармацевтах и психологах. По данным службы, по состоянию на 1 сентября 2026 года на Едином портале вакансий насчитывалось около 236 тысяч предложений о работе, что на 3% меньше, чем годом ранее.

В целом, согласно приведенным данным, в сентябре на каждые 10 потенциальных соискателей приходилось 14 вакансий. Однако ситуация в отдельных областях существенно отличалась. В Киеве соотношение составляло 17 вакансий на 10 соискателей. В то же время для Львовской, Днепропетровской и Киевской областей в материале приведено лишь по две вакансии на 10 кандидатов.

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В Николаевской, Сумской и Херсонской областях количество соискателей вдвое превышало количество вакансий, а в Донецкой области – в шесть раз. Даже при общем дефиците работников найти работу в отдельных регионах может быть значительно сложнее.

Что будет с зарплатами украинцев

В течение 2026 года заработные платы в Украине продолжали расти. Одной из главных причин была конкуренция работодателей за дефицитных специалистов.

Согласно данным Государственной службы занятости, в январе–июле средняя зарплата штатных работников превышала 30 тысяч гривен, что примерно на 6 тысяч гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время уровень оплаты труда существенно различался в зависимости от отрасли.

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Сфера деятельности Средняя зарплата Информационные технологии и телекоммуникации 79 000 грн Финансовая и страховая деятельность 63 000 грн Здравоохранение 21 000 грн Образование 20 000 грн Развлечения и досуг 20 000 грн

В течение года оклады во многих компаниях увеличились на 10–15 %. Особенно активно повышали зарплаты металлургические, аграрные и IT-предприятия. Дополнительным фактором стали требования к уровню оплаты труда для удержания военнообязанных работников.

Однако теперь ситуация может измениться. Из-за разрушения производственных мощностей, увеличения расходов и сокращения деятельности часть работодателей может лишиться возможности регулярно пересматривать зарплаты. Первые признаки замедления уже появились: по приведенным данным, в августе средняя зарплата в Украине снизилась на 1,1% по сравнению с июлем.

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В то же время одного месячного снижения недостаточно, чтобы говорить о длительной тенденции к падению зарплат. На средний показатель влияют сезонность, премии, изменение структуры занятости и другие факторы. Однако эксперты предупреждают, что в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации темпы повышения зарплат могут существенно замедлиться.

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