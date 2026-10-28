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В Украине по-новому будут выдавать кредиты на квартиры: о каких изменениях нужно знать

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Шуляк раскрыла новые условия єОселі
Шуляк раскрыла новые условия єОселі. Источник: Pexels

В Украине обновили условия государственной ипотечной программы єОселя – новый механизм направлен на стимулирование рождения и усыновления детей. Модель кредитования предлагает существенное снижение процентных ставок за каждого ребенка, а также дает возможность выходить за стандартные ограничения по площади и стоимости жилья.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила, что программой єОселя уже воспользовались 30 тысяч украинских семей, а общий объем выделенного льготного финансирования из государственного бюджета превысил 50 миллиардов гривен.

Ключевые нововведения и снижение ставок за деток

Главным направлением расширения программы стало снижение ипотечной ставки для семей, которые планируют пополнение. В частности

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  • Скидка 2% за каждого ребенка

При рождении или усыновлении каждого ребенка процентная ставка по кредиту снижается на 2 процентных пункта. Например, если в семье родится двойня, стандартная базовая ставка в первые три года – 7% – снизится до 3%. Соответствующая скидка будет действовать и на следующих этапах кредитования (с 4-го по 10-й год вместо 10% ставка составит 8%).

  • Отсутствие возрастных ограничений и поддержка одиноких родителей

Правительственные изменения не вводят ограничений по возрасту мужа или жены. Льготными условиями могут воспользоваться как полные семьи, так и мать или отец, самостоятельно воспитывающие ребенка, при условии подтверждения банком их платежеспособности.

  • Увеличение лимитов по площади и стоимости до +40%

Семьям, которые планируют пополнение, разрешено превышать нормативные параметры площади жилья (сейчас они составляют 53 кв. м для 1–2 человек и 73 кв. м для 2–3 человек), общий лимит кредита (6 млн грн) и предельную стоимость квадратного метра для региона до 40%.

"Когда в семье появляются дети, нагрузка всегда выше, расходы в семье выше. И поэтому мы запланировали, что именно таким способом льготное кредитование будет снижаться на 2%, чтобы немного поддержать семью", – подчеркнула Шуляк.

Кто может воспользоваться программой

Программа кредитования рассчитана на срок до 20 лет и охватывает различные категории граждан:

  • для военнослужащих, силовиков, медиков и педагогов базовая ставка составляет 3%;
  • для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) действует дополнительная компенсация 70% первого взноса от государства;
  • молодежь в возрасте до 25 лет может внести сниженный первоначальный взнос от 10%.
  • общая категория граждан без собственного жилья ориентируется на базовую ставку 7% на первые годы кредитования с возможностью ее снижения по новым правилам при рождении детей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт – без него проводить любые юридические действия с жильем будет невозможно. Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, обязателен для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т. д.

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