В Украине по-новому будут выдавать кредиты на квартиры: о каких изменениях нужно знать

В Украине обновили условия государственной ипотечной программы єОселя – новый механизм направлен на стимулирование рождения и усыновления детей. Модель кредитования предлагает существенное снижение процентных ставок за каждого ребенка, а также дает возможность выходить за стандартные ограничения по площади и стоимости жилья.

Видео дня

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила, что программой єОселя уже воспользовались 30 тысяч украинских семей, а общий объем выделенного льготного финансирования из государственного бюджета превысил 50 миллиардов гривен.

Ключевые нововведения и снижение ставок за деток

Главным направлением расширения программы стало снижение ипотечной ставки для семей, которые планируют пополнение. В частности

Скидка 2% за каждого ребенка

При рождении или усыновлении каждого ребенка процентная ставка по кредиту снижается на 2 процентных пункта. Например, если в семье родится двойня, стандартная базовая ставка в первые три года – 7% – снизится до 3%. Соответствующая скидка будет действовать и на следующих этапах кредитования (с 4-го по 10-й год вместо 10% ставка составит 8%).

Отсутствие возрастных ограничений и поддержка одиноких родителей

Правительственные изменения не вводят ограничений по возрасту мужа или жены. Льготными условиями могут воспользоваться как полные семьи, так и мать или отец, самостоятельно воспитывающие ребенка, при условии подтверждения банком их платежеспособности.

РЕКЛАМА

Увеличение лимитов по площади и стоимости до +40%

Семьям, которые планируют пополнение, разрешено превышать нормативные параметры площади жилья (сейчас они составляют 53 кв. м для 1–2 человек и 73 кв. м для 2–3 человек), общий лимит кредита (6 млн грн) и предельную стоимость квадратного метра для региона до 40%.

"Когда в семье появляются дети, нагрузка всегда выше, расходы в семье выше. И поэтому мы запланировали, что именно таким способом льготное кредитование будет снижаться на 2%, чтобы немного поддержать семью", – подчеркнула Шуляк.

Главные истории дня

Кто может воспользоваться программой

Программа кредитования рассчитана на срок до 20 лет и охватывает различные категории граждан:

для военнослужащих, силовиков, медиков и педагогов базовая ставка составляет 3%;

базовая ставка составляет 3%; для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) действует дополнительная компенсация 70% первого взноса от государства;

действует дополнительная компенсация 70% первого взноса от государства; молодежь в возрасте до 25 лет может внести сниженный первоначальный взнос от 10%.

может внести сниженный первоначальный взнос от 10%. общая категория граждан без собственного жилья ориентируется на базовую ставку 7% на первые годы кредитования с возможностью ее снижения по новым правилам при рождении детей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт – без него проводить любые юридические действия с жильем будет невозможно. Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, обязателен для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т. д.