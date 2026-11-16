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В Украине "подскочили" цены на землю: сколько теперь стоит гектар

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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1,2 т.
В Украине "подскочили" цены на землю
В Украине "подскочили" цены на землю. Источник: Pixabay

В Украине подорожала земля сельхозназначения. В октябре 2026 года средняя стоимость гектара составила 85 084 грн, что почти на 5 500 грн выше, чем было в сентябре.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли наоборот, снизилась:

  • в октябре в Украине было продано 15 885 га;
  • это более чем на 1 500 га ниже показателя сентября.
В Украине подорожала земля сельхозназначения

В Украине подорожала земля сельхозназначения. Источник: Опендатабот

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 36 577 до 254 402 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 7 га в самой дешевой.

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Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 36 577 грн. А кроме того, в:

  • Николаевской – 41 837 грн/га;
  • Запорожской – 44 490 грн/га;
  • Одесской – 45 334 грн/га;
  • Херсонской – 45 408 грн/га.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 254 402 за гектар. А также в:

  • Киевской – 184 884 грн/га;
  • Львовской – 130 148 грн/га;
  • Тернопольской – 120 460 грн/га;
  • Закарпатской – 115 440 грн/га;
  • Харьковской – 114 839 грн/га;
  • Черкасской – 112 051 грн/га.
Сколько стоит гектар земли в Украине

Сколько стоит гектар земли в Украине. Источник: Опендатабот

Названы области с самыми плодородными почвами

В то же время, по словам авторов материала "Слово и дело", самыми плодородными в Украине являются земли в Кировоградской и Харьковской областях. По данным Института охраны почв, в первой из них зафиксирован один из самых низких объемов внесенных органических удобрений и снижение доли цинка. А во второй – самое высокое содержание гумуса.

Впрочем, отмечается, по состоянию на 2023 год (за который представлены одни из самых свежих результатов соответствующих исследований) в почвах области наблюдается снижение доли фосфора. Кроме того, в них становится меньше калия.

"Как отмечают специалисты Института, для повышения уровня гумуса в украинских почвах в первую очередь необходимо вносить органические удобрения. В частности, торф", – отметили специалисты.

В Украине стали меньше продавать земли

В Украине стали меньше продавать земли. Источник: Опендатабот

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина испытывает большие трудности с жилищным фондом. Нине в стране насчитываются десятки тысяч "хрущевок" – многоквартирных домов, которые начали строит в конце 1950-х годов. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов, по последним данным, происходить не будет.

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