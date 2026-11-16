В Украине "подскочили" цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине подорожала земля сельхозназначения. В октябре 2026 года средняя стоимость гектара составила 85 084 грн, что почти на 5 500 грн выше, чем было в сентябре.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли наоборот, снизилась:
- в октябре в Украине было продано 15 885 га;
- это более чем на 1 500 га ниже показателя сентября.
Сколько стоит гектар земли в Украине
В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 36 577 до 254 402 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 7 га в самой дешевой.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области – здесь гектар стоит в среднем 36 577 грн. А кроме того, в:
- Николаевской – 41 837 грн/га;
- Запорожской – 44 490 грн/га;
- Одесской – 45 334 грн/га;
- Херсонской – 45 408 грн/га.
Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 254 402 за гектар. А также в:
- Киевской – 184 884 грн/га;
- Львовской – 130 148 грн/га;
- Тернопольской – 120 460 грн/га;
- Закарпатской – 115 440 грн/га;
- Харьковской – 114 839 грн/га;
- Черкасской – 112 051 грн/га.
Названы области с самыми плодородными почвами
В то же время, по словам авторов материала "Слово и дело", самыми плодородными в Украине являются земли в Кировоградской и Харьковской областях. По данным Института охраны почв, в первой из них зафиксирован один из самых низких объемов внесенных органических удобрений и снижение доли цинка. А во второй – самое высокое содержание гумуса.
Впрочем, отмечается, по состоянию на 2023 год (за который представлены одни из самых свежих результатов соответствующих исследований) в почвах области наблюдается снижение доли фосфора. Кроме того, в них становится меньше калия.
"Как отмечают специалисты Института, для повышения уровня гумуса в украинских почвах в первую очередь необходимо вносить органические удобрения. В частности, торф", – отметили специалисты.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина испытывает большие трудности с жилищным фондом. Нине в стране насчитываются десятки тысяч "хрущевок" – многоквартирных домов, которые начали строит в конце 1950-х годов. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов, по последним данным, происходить не будет.