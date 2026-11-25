Расходы государственного бюджета Украины на зарплаты педагогических и научно-педагогических работников в 2027 году вырастут на 37,5 млрд грн по сравнению с нынешними. Это позволит увеличить зарплаты работников сферы образования примерно на 10%.

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Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в ответе на петицию №41/011208-26еп о повышении зарплат работникам сферы образования. Ее поддержали 25 457 граждан.

На сколько хотят повысить зарплаты учителям

По словам премьера, в 2026 году должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников уже выросли на 50%. В частности, с 1 сентября оклады педагогов низшей квалификационной категории установили на уровне 1,6 минимальной зарплаты, а научно-педагогических работников – двух минимальных зарплат.

Следующее повышение примерно на 10% запланировано на 2027 год. В то же время правительство признает, что оплата труда работников сферы образования нуждается в дальнейшем росте.

"Дальнейшее повышение заработных плат требует значительных дополнительных ресурсов. В условиях военного положения значительная часть государственного бюджета направляется на оборону и защиту страны, поэтому решения об увеличении расходов на оплату труда должны учитывать финансовые возможности государства и необходимость обеспечения стабильных и своевременных выплат работникам бюджетной сферы", – подчеркнул Корецкий.

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Сколько средств выделит правительство

В целом в проекте госбюджета на 2027 год на оплату труда работников образования предусмотрено 235,3 млрд грн, что на 37,5 млрд грн больше, чем в 2026 году. В частности, 192,8 млрд грн выделят на образовательную субвенцию местным бюджетам – это на 32,1 млрд грн больше, чем в этом году, и на 81,1 млрд грн, или 72,6%, больше, чем в 2025-м.

Кроме того, с 1 января 2027 года планируют повысить на 10% должностные оклады работников бюджетной сферы, зарплаты которых определяют по Единой тарифной сетке. Это касается, в частности, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школ и других учреждений образования.

Главные истории дня

Окончательные объемы финансирования определят после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2027 год.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году самыми высокооплачиваемыми профессиями в Украине стали преимущественно рабочие и строительные специальности: штукатурам в октябре предлагали до 90 тыс. грн, а дальнобойщикам, каменщикам и фасадчикам – по 70 тыс. грн. Наибольший годовой прирост зарплат зафиксировали у электриков, сантехников и монтажников, тогда как больше всего вакансий работодатели размещали для продавцов, водителей, грузчиков и разнорабочих.