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В Украине переписали правила продажи авто: кто заплатит 23% налога

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
3,5 т.
Иллюстрация – продажа автомобиля
В Украине ввели 23% налог на быструю продажу авто. Иллюстративное изображение. Источник: Magnific

Украинцам, которые решат продать недавно зарегистрированный автомобиль, мотоцикл или мопед, придется платить 23% налога. Нулевая ставка будет действовать только для транспорта, который находился в собственности продавца не менее 183 дней. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Соответствующие нормы прописаны в законопроекте №16037-д, авторами которого стали несколько нардепов из разных партий во главе со "слугой" Данилом Гетманцевым. 11 ноября его приняли в целом голосами 273 нардепов (результаты поименного голосования – по ссылке). По фракциям голоса распределились так:

  • "Слуга народа" – 190;
  • "Европейская солидарность" – 18;
  • "Батькивщина" – 0;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 11;
  • "Доверие" – 16;
  • "Голос" – 11;
  • "За будущее" – 8 ;
  • "Восстановление Украины" – 10;
  • внефракционные – 9.
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Что изменится для автомобилистов

Главным нововведением для владельцев транспорта станет изменение условий налогообложения его продажи. Если сейчас первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года вообще не облагалась налогом, с 2027 года нулевая ставка будет действовать, только если транспорт находился в собственности продавца не менее 183 дней с момента его государственной регистрации.

Если же владелец решит продать автомобиль раньше этого срока, налоговая нагрузка составит 23%. В частности, ему придется уплатить с общей суммы дохода от продажи:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;
  • военный сбор – 5%.

Подобные ограничения будут касаться и второй продажи транспортного средства в течение года. Если автомобиль находился в собственности более полугода, ставка составит стандартные 5%.

Единственное исключение предусмотрено для транспорта, перешедшего в собственность по наследству, – на него требование о минимальном сроке владения распространяться не будет.

Также вводится новое требование к оформлению налоговой накладной при продаже транспортного средства. В частности, плательщики НДС будут обязаны указывать его VIN-коды.

Другие изменения

  • Обязательное внесение международного идентификатора оборудования (IMEI) для каждого проданного смартфона и мобильного телефона.
  • Порог бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС, который является основанием для внеплановой документальной проверки вырастет со 100 тысяч до 1 миллиона гривен.
  • Физические лица-предприниматели, зарегистрированные плательщиками НДС, получат право самостоятельно выбирать отчетный период – месячный или квартальный формат (нужно будет подать соответствующее заявление за 15 календарных дней до начала нового квартала).

Как ранее сообщал OBOZ.UA, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания планируется установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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