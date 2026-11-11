В Украине переписали правила продажи авто: кто заплатит 23% налога

Украинцам, которые решат продать недавно зарегистрированный автомобиль, мотоцикл или мопед, придется платить 23% налога. Нулевая ставка будет действовать только для транспорта, который находился в собственности продавца не менее 183 дней. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

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Соответствующие нормы прописаны в законопроекте №16037-д, авторами которого стали несколько нардепов из разных партий во главе со "слугой" Данилом Гетманцевым. 11 ноября его приняли в целом голосами 273 нардепов (результаты поименного голосования – по ссылке). По фракциям голоса распределились так:

"Слуга народа" – 190;

– 190; "Европейская солидарность" – 18;

– 18; "Батькивщина" – 0;

– 0; "Платформа за жизнь и мир" – 11;

– 11; "Доверие" – 16;

– 16; "Голос" – 11;

– 11; "За будущее" – 8 ;

– 8 ; "Восстановление Украины" – 10;

– 10; внефракционные – 9.

Что изменится для автомобилистов

Главным нововведением для владельцев транспорта станет изменение условий налогообложения его продажи. Если сейчас первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года вообще не облагалась налогом, с 2027 года нулевая ставка будет действовать, только если транспорт находился в собственности продавца не менее 183 дней с момента его государственной регистрации.

Если же владелец решит продать автомобиль раньше этого срока, налоговая нагрузка составит 23%. В частности, ему придется уплатить с общей суммы дохода от продажи:

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налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18% ;

; военный сбор – 5%.

Подобные ограничения будут касаться и второй продажи транспортного средства в течение года. Если автомобиль находился в собственности более полугода, ставка составит стандартные 5%.

Единственное исключение предусмотрено для транспорта, перешедшего в собственность по наследству, – на него требование о минимальном сроке владения распространяться не будет.

Также вводится новое требование к оформлению налоговой накладной при продаже транспортного средства. В частности, плательщики НДС будут обязаны указывать его VIN-коды.

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Другие изменения

Обязательное внесение международного идентификатора оборудования (IMEI) для каждого проданного смартфона и мобильного телефона .

. Порог бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС, который является основанием для внеплановой документальной проверки вырастет со 100 тысяч до 1 миллиона гривен .

. Физические лица-предприниматели, зарегистрированные плательщиками НДС, получат право самостоятельно выбирать отчетный период – месячный или квартальный формат (нужно будет подать соответствующее заявление за 15 календарных дней до начала нового квартала).

Как ранее сообщал OBOZ.UA, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания планируется установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.