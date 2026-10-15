В Украине переписали правила аренды жилья: что изменилось для владельцев квартир

В Украине снизили ставку налога на доходы физических лиц для граждан (НДФЛ), официально сдающих недвижимость в аренду. Им разрешат платить не 18%, а 5%.

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Соответствующую норму приняли в рамках законопроекта №16051-1, автором которого является председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. 15 октября законопроект был принят в целом 252 голосами народных депутатов.

Ключевые аспекты нововведения

Правила распространяются на доходы от сдачи в аренду как жилой, так и нежилой недвижимости .

. От уплаты военного сбора (5%) арендодатели не освобождаются от уплаты налога – таким образом, владельцы жилья будут платить не 23%, а 10% в целом.

Ранее автор соответствующей поправки Елена Шуляк ("Слуга народа") пояснила, что таким образом хочет способствовать детенизации рынка аренды недвижимости. По ее словам:

в 2025 году доход от сдачи жилья в аренду задекларировали лишь 900 украинцев;

еще около 56 тысяч граждан сдавали имущество как ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, в Украине продолжается масштабная жилищная реформа, призванная заменить советские правила эффективными европейскими моделями. Один из ее ключевых аспектов – запуск социальной аренды – невозможен без детенизации рынка аренды жилья.

Последствия реформы

Наибольшую выгоду от новых правил могут получить именно владельцы нескольких объектов недвижимости, для которых сдача жилья является фактически отдельным бизнесом. Для них сокращение налогов означает десятки тысяч гривен дополнительной прибыли ежегодно. Например, если квартира приносит 15 тысяч гривен арендной платы ежемесячно, экономия после снижения ставки может составить около 24 тысяч гривен в год.

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Для квартиры с арендной ставкой 40 тысяч гривен в месяц годовая экономия превысит 60 тысяч гривен. А владельцы элитного жилья, сдаваемого за 100 тысяч гривен в месяц, смогут оставлять себе более 150 тысяч гривен дополнительного дохода ежегодно. Именно эта категория арендодателей, по мнению экспертов, будет наиболее активно выходить из тени.

В то же время большинство риелторов и участников рынка не ожидают существенных колебаний стоимости аренды. Причина заключается в том, что цены на жилье формируются под влиянием совершенно других факторов. Прежде всего это уровень спроса, ситуация с безопасностью в регионе, миграция населения, количество предложений на рынке и общее состояние экономики.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре аренда квартир в Украине подорожала почти во всех регионах. В то же время в большинстве областей количество объявлений сокращается, а наибольшая конкуренция за жилье наблюдается в Тернопольской и Ровенской областях, где на одно предложение приходится 18 потенциальных арендаторов.