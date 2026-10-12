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В Украине "сократили" железнодорожное сообщение со страной ЕС: что важно знать

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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Иллюстрация - мужчина садится в поезд
В Украине в течение двух дней не будут курсировать поезда в страну Евросоюза. Иллюстративное изображение. Источник: Алексей Кулеба

Украина временно ограничила железнодорожное пассажирское сообщение со Словакией. С 12 по 13 октября пассажиры "Укрзализниці" не смогут выехать в эту страну Евросоюза через станцию "Чоп", поскольку все поезда международного сообщения, а также рейс Братислава – Чоп будут отменены.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. "В связи с ремонтными работами на железнодорожной станции Чоп в период с 12 по 13 октября будет временно отменено пассажирское сообщение железнодорожным транспортом через украинско-словацкую границу", – говорится в сообщении.

Изменения в движении поездов

  • 12 октября – поезд по маршруту Братислава – Чоп отменен (прибытие на станцию Чоп – в 21:41);
  • 13 октября – движение всех поездов, следующих в Словакию и Чехию и в обратном направлении через пункт пропуска "Чоп (Страж)", отменено.

"Пассажирам, которые в указанные выше дни планируют поездки по железной дороге в направлении Словакии, рекомендуем заранее проверить актуальное расписание и наличие рейса", – обратились пограничники к гражданам.

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Новый пограничный пункт

С 8 октября 2026 года в Закарпатье начал работу новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацей", который должен стать дополнительным маршрутом для автомобилистов, направляющихся в Румынию или возвращающихся в Украину.

На первом этапе он сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки ( однако фактическое количество транспортных средств, которые смогут пересекать границу, будет зависеть от загруженности перехода и скорости прохождения пограничного и таможенного контроля). После завершения строительства полноценного комплекса его планируют расширить для пропуска еще до 360 грузовиков и 50 автобусов ежедневно.

Для Закарпатья это уже третий автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией. На первом этапе новый пункт пропуска будет работать с легковыми автомобилями.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 5 октября чешская компания Leo Express приостановила международный железнодорожный маршрут, соединявший немецкий Франкфурт-на-Майне, чешскую Прагу и польский Перемышль – именно этот город для многих украинцев служил "воротами" в Евросоюз. Главной причиной такого решения железнодорожный оператор назвал масштабные ремонтные работы на немецкой железнодорожной инфраструктуре.

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