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В Украине неожиданно упали цены на картофель: сколько стоит килограмм и к чему готовиться дальше

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Иллюстрация – картофель в ящиках
Сколько будет стоить картофель в Украине летом. Иллюстративное изображение. Источник: Pexels/Engin Akyurt

В Украине падают цены на картофель – фермеры пытаются избавиться от урожая, чтобы не хранить его в условиях весьма вероятных отключений электроэнергии. Да и на фоне российских ударов по овощехранилищам хранить его особенно негде. Поэтому в супермаркетах картофель продают уже от 14,5 грн за 1 кг.

Об этом заявил "Суспільному" исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Но он прогнозирует, что зимой и весной картофель будет дорожать из-за расходов на хранение и логистику.

"Фермеры сейчас негде хранить картофель. Из-за блэкаутов и ухудшения ситуации с электроснабжением они предпочитают продать урожай, а не хранить его до повышения цены", – говорит Пендзин.

При этом далеко не все поставщики продают собственный картофель. Жители Черниговской области рассказали Chenihiv Time, что перекупщики предлагают цены вдвое ниже, чем на рынках – 5-7 грн/кг. Причем низкие цены наблюдаются во всем регионе.

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Сколько стоит картофель

Из-за нежелания производителей хранить урожай предложение картофеля на рынке выросло. Поэтому, если еще в середине октября он стоил 16,50 гривны за килограмм, сейчас его цена упала до 15 гривен за килограмм.

На Житнем рынке Житомира картофель продают по цене от 15 до 25 гривен за килограмм. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что на других крупных рынках оптовые цены на картофель зависят от объемов и качества продукции:

  • рынок "Столичный" – 12,5 грн/кг;
  • рынок Shuvar Львов – 13-15 грн/кг (средняя стоимость 14 грн/кг);
  • рынок "Початок" Одесская область – 11-15 грн/кг (оптовая стоимость).

В то же время стоимость картофеля в крупнейших торговых сетях страны держится в схожем ценовом диапазоне

  • "Фора" – 14,90 грн/кг (акционная цена, обычная цена – 21,90 грн/кг);
  • "Сільпо" – 15,90 грн/кг (акционная цена, обычная цена – 29,90 грн/кг);;
  • Varus – 14,50 грн/кг;
  • АТБ – 14,49 грн/кг;
  • Auchan – 14,49 грн/кг.

Что будет с ценами дальше

Распродажа картофеля в ноябре может привести к тому, что зимой и в начале весны предложений на рынке резко станет меньше. Соответственно, цена на овощ может существенно вырасти.

"Думаю, динамика подорожания будет значительной. В январе ожидаем цену 25-27 гривен за килограмм. Но это предварительные расчеты", – прогнозирует Олег Пендзин.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине впервые с середины лета возобновился рост цен на репчатый лук. Производители связывают это с погодными условиями и ухудшением качества овощей. Тем временем 30 октября килограмм лука в супермаркетах можно купить за 14,9–21,4 гривны.

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