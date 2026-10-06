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В Украине неожиданно резко выросли зарплаты по одной из специальностей: кто пользуется особым спросом

Александр Литвин
Александр Литвин
Time to read2 мин
icon 3,4 т.
Иллюстрация: купюры и монеты гривны лежат на столе рядом с кошельком
Иллюстрация: купюры и монеты гривны лежат на столе рядом с кошельком. Источник: Getty Images

В Украине за год существенно выросли зарплаты по ряду профессий. Больше всего – у альпинистов: средняя зарплата по этой вакансии увеличилась на 80% и достигла 67,5 тыс. грн. Вместе с тем общий показатель средней зарплаты за этот период вырос на 16% до 30,5 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua. Альпинисты – это специалисты, выполняющие работы на большой высоте или в труднодоступных местах с использованием специального снаряжения. На втором месте по темпам роста оказались радиотехники. Их зарплата выросла на 75% – до 52,5 тыс. грн.

Как выросли зарплаты

Как выросли зарплаты. Источник: Work.ua

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Также значительно выросли доходы авторов – на 67%, до 50 тыс. грн. Переводчики английского языка стали получать в среднем 41 тыс. грн, что на 64% больше, чем раньше.

Заметный рост зафиксировали и у технологов на мебельном производстве – их зарплата поднялась на 57%, до 55 тыс. грн. У программистов ЧПУ показатель увеличился на 56% – до 70 тыс. грн.

Еще на 50% выросли зарплаты сразу по нескольким профессиям. В частности, аналитики 1С теперь в среднем получают 45 тыс. грн, директора автосалонов – 75 тыс. грн, вахтеры – 13,5 тыс. грн, а плиточники – 60 тыс. грн.

Таким образом, по темпам роста зарплат среди перечисленных профессий лидируют альпинисты, радиотехники и авторы. При этом самая высокая зарплата в списке – у директоров автосалонов (75 тыс. грн) и программистов ЧПУ (70 тыс. грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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