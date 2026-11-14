В Украине неожиданно упали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине с 9 по 14 ноября средняя стоимость бензина А-95 снизилась на 1,50 грн за литр, а А-92 – сразу на 2 грн. В то же время дизельное топливо осталось на прежнем уровне, а автомобильный газ, наоборот, подорожал на 70 копеек за литр. Таким образом, водители автомобилей с бензиновыми двигателями могут тратить на заправку полного бака до 100 грн меньше, чем в начале недели.

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Об этом свидетельствует сравнение данных специализированного портала VseAZS за 9 и 14 ноября для Киевской области. В частности, средняя цена бензина А-95 снизилась с 89,90 до 88,40 грн за литр. Премиальный А-95+ подешевел с 93,90 до 92,40 грн, а бензин А-92 – с 85,50 до 83,50 грн.

Как изменились цены на топливо за неделю

За пять дней ситуация на рынке топлива изменилась неравномерно. Больше всего подешевел бензин А-92, стоимость которого снизилась на 2 грн, или примерно на 2,3%.

Цены на основные виды топлива изменились следующим образом:

Бензин А-95 – с 89,90 до 88,40 грн/л (–1,50 грн).

Бензин А-95+ – с 93,90 до 92,40 грн/л (–1,50 грн).

Бензин А-92 – с 85,50 до 83,50 грн/л (–2 грн).

Дизельное топливо – 105 грн/л (без изменений).

Автомобильный газ – с 60,20 до 60,90 грн/л (+70 коп.).

Снижение средней цены А-95 на 1,50 грн означает, что заправка 50-литрового бака теперь обходится в среднем в 4420 грн вместо 4495 грн. Экономия составляет 75 грн.

Для владельцев автомобилей, использующих бензин А-92, экономия еще больше. Стоимость 50 литров снизилась с 4275 до 4175 грн, то есть на 100 грн.

В то же время владельцам автомобилей с газобаллонным оборудованием приходится платить больше. Заправка 50 литрами автогаза подорожала с 3010 до 3045 грн.

Несмотря на снижение средней стоимости бензина, цены в разных сетях АЗС остаются неодинаковыми. По данным мониторинга по состоянию на 14 ноября, бензин А-95 стоит:

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KLO – 86,90 грн/л;

"Авантаж 7" – 86,95 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 86,99 грн/л;

"Маркет" – 87,59 грн/л;

MANGO – 87,90 грн/л;

UPG и AMIC – 88,90 грн/л;

BVS и Marshal – 89,90 грн/л;

WOG, OKKO и SOCAR – 92,90 грн/л.

Таким образом, разница между самой дешевой и самой дорогой сетями в представленном перечне составляет 6 грн за литр, или 300 грн за полный бак объемом 50 литров.

При этом приведенные показатели касаются Киевской области. В других регионах Украины цены могут отличаться.

Цены на топливо на АЗС продолжат снижаться, когда в Украину поступят новые партии по сниженным закупочным ценам, считает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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"И когда новые остатки, когда новые запасы по новым ценам поступят в Украину, будьте уверены, что цены также будут снижены. Мы, правительство, Министерство энергетики, Антимонопольный комитет точно очень пристально следят за этим процессом", – сказал Корецкий во время "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде, говорится в сообщении "Интерфакса".

Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А95, на своей странице в Facebook также отметил падение цен на бензин. "Цены на бензин начали падать. Точнее – обвалились. Вчера опт упал на 10 грн/л – до 74,70 грн/л. Более того, текущие таможенные цены составляют 65-66 грн/л", – отметил он.

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По его словам, волна уже докатилась до АЗС. Многое будет зависеть не только от внешнего рынка. В октябре ощущался дефицит, из-за чего импорт бензовозами – самым дорогим видом транспорта – увеличился до более чем 105 тыс. т. Это самый высокий показатель с осени 2023-го, когда рынок еще адаптировался к новой системе поставок после начала полномасштабного вторжения. Половину октября оптовые цены были выше розничных.

"На ноябрь прогноз составить сложно. С одной стороны, нокаутированные металлурги и аграрии, с другой – спрос на генераторы и формирование запасов. (Кстати, напомню свою рекомендацию иметь запас всем, у кого есть возможность безопасного хранения). Ну и следим за Ближним Востоком и табло в Лондоне. Все шло неплохо, но сегодня снова небольшой рост цен на дизель", – объяснил он.

Как сообщил OBOZ.UA, чтобы определить реальные расходы топлива на свой автомобиль и сравнить их с альтернативами, водителям стоит учитывать фактический расход топлива. А также его цену и месячный пробег.