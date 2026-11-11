В Украине могут изменить правила работы такси: что готовят для водителей и пассажиров

В Украине готовят реформу такси, согласно которой водители должны будут пройти электронную регистрацию и проверку документов, автомобиля, страховки и отсутствия судимостей за тяжкие преступления против человека. При этом открывать ФЛП (физическое лицо-предприниматель) или устраиваться в таксопарк не придется, а пассажиры смогут проверять данные о водителе и автомобиле через QR-код – законопроект уже передали на рассмотрение Кабмина.

Видео дня

Об этом рассказал первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач в комментарии СМИ. По его словам, украинский рынок такси остается в значительной степени неформальным. Лишь около 5% водителей, которые предоставляют такие услуги, имеют соответствующие лицензии.

Еще примерно 200 тысяч человек работают через онлайн-платформы, но их деятельность надлежащим образом не оформлена. В результате государство, по оценкам ведомства, ежегодно недополучает около 10 млрд грн. Проблема заключается не только в неуплаченных налогах, но и в отсутствии понятной ответственности за качество и безопасность перевозок.

Почему в Украине хотят изменить правила работы такси

Одна из основных проблем нынешней модели заключается в том, что онлайн-платформы, через которые пассажиры заказывают автомобили, формально не признают себя перевозчиками. Они позиционируют свою деятельность как предоставление информационных услуг, фактически лишь показывают пользователю доступных водителей и помогают найти человека, который согласится выполнить поездку.

Такая модель затрудняет контроль за рынком. Значительная часть водителей работает без надлежащего оформления, а пассажиры не всегда могут проверить, кто именно их везет и соответствует ли автомобиль необходимым требованиям. Деркач обращает внимание, что человек, заказывающий такси, часто не знает, достаточно ли у водителя опыта, в каком техническом состоянии находится машина и застрахована ли поездка.

РЕКЛАМА

"Когда вы садитесь в автомобиль, вы не знаете, с кем едете, потому что водитель может быть профессиональным, а может и не быть профессиональным. Вы не знаете, в каком техническом состоянии находится транспортное средство, не знаете, застрахованы ли вы вообще", – пояснил представитель Министерства.

Именно эти вопросы должны стать одними из ключевых в предлагаемой реформе. Власти хотят создать систему, которая позволит проверять водителей и транспортные средства до того, как они начнут официально предоставлять услуги такси.

Главные истории дня

Как планируют лицензировать водителей такси

Основным элементом реформы должен стать специальный электронный портал для регистрации водителей. Человек, который хочет работать в такси, должен будет пройти соответствующую процедуру через эту систему. При регистрации будут проверять несколько основных критериев:

водительское удостоверение – система должна подтвердить наличие документа, дающего право управлять автомобилем;

техническое состояние автомобиля – будут проверять, соответствует ли транспортное средство установленным требованиям;

страхование – у водителя должно быть необходимое страховое покрытие;

отсутствие судимостей за тяжкие преступления против человека – это один из критериев допуска к предоставлению услуг.

РЕКЛАМА

Важная особенность предложенной модели – водителям не придется обязательно регистрироваться в качестве физических лиц-предпринимателей или официально устраиваться в таксопарки. То есть человек сможет оказывать услуги как физическое лицо, пройдя необходимую регистрацию.

По словам Деркача, именно требование открывать ФОП или работать через конкретную компанию раньше могло удерживать часть водителей от легализации. В новой системе этот барьер хотят убрать.

Что изменится для пассажиров

Реформа должна повлиять не только на водителей, но и на людей, которые пользуются такси. Пассажиры должны получить больше информации об автомобиле, человеке за рулем и страховании поездки. В частности, эти данные планируют сделать доступными с помощью QR-кода в салоне автомобиля. Благодаря этому пассажир сможет проверить информацию о перевозчике, не разыскивая ее самостоятельно в различных реестрах.

РЕКЛАМА

Один из главных вопросов, который может возникнуть в связи с реформой, – не приведет ли она к сокращению количества доступных автомобилей и росту стоимости поездок. Ведь дополнительные требования к водителям и транспортным средствам потенциально могут заставить часть людей уйти с рынка.

Однако в Министерстве не ожидают значительного оттока водителей. Как рассказал Деркач, ведомство совместно с Киевской школой экономики проводило опрос среди онлайн-платформ, чтобы оценить возможные последствия введения новых правил.

РЕКЛАМА

По его словам, значительная часть людей, работающих через такие сервисы, фактически являются профессиональными водителями. То есть это не только автомобилисты, которые едут по своим делам и время от времени подвозят пассажиров, но и люди, для которых перевозки являются отдельным источником заработка.

В то же время на рынке есть и те, кто предоставляет такие услуги время от времени. Для них решение о прохождении регистрации будет зависеть от того, насколько удобными окажутся новые правила и захотят ли они продолжать работать в таком формате.

РЕКЛАМА

Деркач подчеркивает, что система должна быть максимально простой, чтобы не создавать лишних препятствий для легальной работы. По его замыслу, регистрация должна проходить быстро, а возможность работать без обязательного оформления ФЛП сделает легализацию доступнее.

Отдельно он обратил внимание на налоговую составляющую: согласно предложенной модели, налоги за водителя будет платить платформа в соответствии с законодательством о налогообложении. Отмечается, что это должно упростить процедуру для людей, которые не хотят самостоятельно заниматься оформлением предпринимательской деятельности.

РЕКЛАМА

Пока реформа не вступила в силу. По словам Деркача, законопроект, который должен урегулировать работу рынка такси, передали на рассмотрение Кабинета Министров.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Кабмин ограничил повышение цен на такси в Киеве во время воздушной тревоги. По новым правилам, максимальная надбавка составит 75% от базового тарифа. Таким образом, поездка, которая до тревоги условно стоила бы 300 грн, во время вражеской атаки обойдется максимум в 525 грн.