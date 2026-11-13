АЗС Украины готовятся резко изменить цены на бензин: к какой стоимости готовиться

В Украине появились предпосылки для стремительного удешевления автомобильного топлива –оптовая стоимость бензина упала сразу на 10 грн/л, но все равно осталась существенно выше таможенной цены. На этом фоне ценники на АЗС могут опуститься до 80 грн/л.

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Так считает директор аналитической компании "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. Также падение цен на топливо анонсировал премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, вскоре в Украину поступят новые партии, закупленные уже по более низким ценам. "Когда новые запасы по новым ценам поступят в Украину, будьте уверены, что цены также будут снижены", – сказал премьер.

Куюн в то же время отмечает, что дальнейшее развитие событий на топливном рынке будет зависеть как от внешних факторов (в частности ситуации на Ближнем Востоке и товарных биржах), так и от внутренних, связанных преимущественно с последствиями российских обстрелов.

Что происходит с бензином

Цены на бензин упали заметнее всего, отмечает эксперт. По его словам, 12 ноября оптовая стоимость топлива снизилась на 10 грн/л – до 74,70 грн/л. Более того, текущие таможенные цены составляют 65-66 грн/л.

Это уже сказалось на ценах на АЗС. 11-13 ноября бензин подешевел на гривну как в национальных, так и в региональных сетях.

Таким образом, по состоянию на 13 ноября средняя цена на бензин – 88 грн/л. А если закупочные цены удержатся на текущем уровне, в течение 2-3 недель стоимость топлива может упасть до 80 грн/л, а затем – даже ниже.

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Ситуация с дизтопливом

Цены на дизель также снизились, но не так радикально. Впрочем, уже в ноябре стоимость этого вида топлива может опуститься ниже отметки в 100 грн/л.

"В октябре ощущался дефицит, из-за чего импорт бензовозами – самым дорогим видом транспорта – увеличился до более чем 105 тыс. т. Это самый высокий показатель с осени 2023-го, когда рынок еще адаптировался к новой системе поставок после начала полномасштабного вторжения", – подчеркивает Куюн.

Но эксперт признал, что прогнозировать цены на ноябрь сложно. По его словам, ситуация будет зависеть от ряда факторов:

Главные истории дня

восстановления работы металлургической и аграрной отраслей, которые сейчас "нокаутированы" в результате российских обстрелов;

спроса со стороны населения, которое из-за отключений света массово перешло на использование генераторов;

развития событий на Ближнем Востоке, который является ключевым мировым регионом-производителем нефтепродуктов;

результатов торгов на мировых площадках, в частности на Лондонской товарной бирже.

Как сообщил OBOZ.UA, чтобы определить реальные расходы топлива на свой автомобиль и сравнить их с альтернативами, водителям стоит учитывать фактический расход топлива. А также его цену и месячный пробег.