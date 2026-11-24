Кабмину придется переписать правила работы бизнеса при желтой тревоге: в Раде приняли решение
Украинскому бизнесу могут разрешить работать при желтой тревоге, даже если у него нет собственного укрытия. Ранее принятое запрещение Кабинет министров должен пересмотреть.
Соответствующее постановление №16207, инициированное сразу несколькими десятками народных депутатов, Верховная Рада поддержала 24 ноября 302 голосами (результаты поименного голосования –по ссылке). По фракциям голоса распределились так:
- "Слуга народа" – 194;
- "Европейская солидарность" – 15;
- "Батькивщина" – 12;
- "Платформа за жизнь и мир" – 14;
- "Доверие" – 15;
- "Голос" – 14;
- "За будущее" – 11;
- "Восстановление Украины" – 11;
- внефракционные – 16.
Один из соавторов постановления нардеп Ярослав Железняк ("Голос") призвал правительство не превращать государство в источник стресса для бизнеса. Ключевыми аспектами постановления являются положения, согласно которым:
- предприниматель сам решает, работать или нет во время желтой тревоги;
- работник сам решает, прекращать работу и идти в укрытие или нет;
- единственной обязанностью бизнеса является предупреждение о тревоге.
"Все фракции и группы выступали и заявляли о нереалистичности как требований, так и сроков в решении правительства. Сейчас, после голосования парламента, правительство обязано срочно пересмотреть свое решение", – подчеркнул Железняк.
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