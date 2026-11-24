Украинскому бизнесу могут разрешить работать при желтой тревоге, даже если у него нет собственного укрытия. Ранее принятое запрещение Кабинет министров должен пересмотреть.

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Соответствующее постановление №16207, инициированное сразу несколькими десятками народных депутатов, Верховная Рада поддержала 24 ноября 302 голосами (результаты поименного голосования –по ссылке). По фракциям голоса распределились так:

"Слуга народа" – 194;

– 194; "Европейская солидарность" – 15;

– 15; "Батькивщина" – 12;

– 12; "Платформа за жизнь и мир" – 14;

– 14; "Доверие" – 15;

– 15; "Голос" – 14;

– 14; "За будущее" – 11;

– 11; "Восстановление Украины" – 11;

– 11; внефракционные – 16.

Один из соавторов постановления нардеп Ярослав Железняк ("Голос") призвал правительство не превращать государство в источник стресса для бизнеса. Ключевыми аспектами постановления являются положения, согласно которым:

предприниматель сам решает, работать или нет во время желтой тревоги;

во время желтой тревоги; работник сам решает, прекращать работу и идти в укрытие или нет;

единственной обязанностью бизнеса является предупреждение о тревоге.

"Все фракции и группы выступали и заявляли о нереалистичности как требований, так и сроков в решении правительства. Сейчас, после голосования парламента, правительство обязано срочно пересмотреть свое решение", – подчеркнул Железняк.

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