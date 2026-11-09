В Украине с самого утра отключают свет: какие графики действуют в регионах

В понедельник, 9 ноября, в Украине снова введены отключения электроэнергии по графикам: ограничения действуют с 00:00 до 23:59. В этот период будут применять графики ограничений, действующие в ряде регионов, в частности, в Киеве, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях.

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Общие данные об отключениях электроэнергии озвучили в "Укренерго", а подробности и конкретные графики отключений света публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 6 ноября: главное

С 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений для 1,5-4 очередей потребителей одновременно .

для . Ограничения применены в большинстве регионов, в частности, в Киеве, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях.

Отключения продолжаются не только для населения, но и для промышленности и бизнеса.

Тех, у кого есть электричество, просят потреблять его экономно.

График отключения света сегодня: какая ситуация по регионам

Киев

По состоянию на 10:00 в столице стабилизационные отключения электроэнергии – то есть почасовые графики. Поскольку ДТЭК не публикует общий список по группам, узнать свое расписание можно только по конкретному адресу, указав его:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Київ Цифровий"..

Сумская область

Действуют почасовые графики – свет отключают максимум на 4 часа за раз, а суммарно за сутки электричества не будет до 10-16 часов.

Черкасская область

В области применены графики почасовых отключений. Расписание обновили:

1.1 – 00:00-01:00, 04:00-07:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 15 часов);

1.2 – 00:00-02:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 15 часов);

2.1 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (в общей сложности 16 часов);

2.2 – 00:00-02:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (в общей сложности 15 часов);

3.1 – 01:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (в общей сложности 14 часов);

3.2 – 02:00-04:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-22:00 (суммарно 13 часов);

4.1 – 00:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (суммарно 15 часов);

4.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (суммарно 16 часов);

5.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-23:00 (суммарно 14 часов);

5.2 – 03:00-06:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (суммарно 14 часов);

6.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (суммарно 15 часов);

6.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (суммарно 16 часов);

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Черниговская область

В области действует график почасовых отключений. В облэнерго отмечают, график будет корректироваться, если ситуация в энергосистеме будет меняться:

Винницкая область

Сначала графики почасовых отключений в Винницкой области должны были действовать с 6 до 24 часов, но затем в "Укрэнерго" распорядились продлить применение очередей ГПО с изменениями. Поэтому обновленные графики начали действовать с 07:00.

Главные истории дня

Впрочем, общий график облэнерго не публикует, поэтому найти график по конкретному адресу можно:

в чат-боте в Viber;

в чат-боте в Telegram;

в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личном кабинете на сайте облэнерго.

"В разделе график почасовых отключений опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений. На странице скачайте файл, найдите там свой адрес и очередь по нему. Затем посмотрите часы вероятного отключения света в таблице", – объяснили в облэнерго.

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Харьковская область

В Харьковской области введены графики почасовых отключений электроэнергии:

1.1 – 01:00-04:30, 06:00-15:00, 18:30-24:00 (в сумме 16 часов);

1.2 – 01:00-04:30, 06:00-15:00, 18:30-24:00 (в сумме 16 часов);

2.1 – 00:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00 (в сумме 17,5 часа);

2.2 – 00:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00 (в сумме 17,5 часа);

3.1 – 01:00-06:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00 (в сумме 14 часов);

3.2 – 01:00-06:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00 (в сумме 14 часов);

4.1 – 04:30-06:00, 11:30-18:30 (в сумме 8,5 часа);

4.2 – 04:30-08:00, 11:30-18:30 (в сумме 10 часов);

5.1 – 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00 (в сумме 15 часов);

5.2 – 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00 (в сумме 15 часов);

6.1 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 15:00-22:00 (в сумме 13,5 часа);

6.2 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 15:00-22:00 (в сумме 13,5 часа).

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Полтавская область

В области действуют почасовые отключения. Ожидается, что графики в течение дня будут жесткими:

с 00:00 по 00:30 – 3 очереди;

с 00:30 по 06:00 – 2 очереди;

с 06:00 до 08:00 – 3,5 очереди;

с 08:00 до 22:00 – 4 очереди;

с 22:00 до 23:59 – 3 очереди.

В целом график отключений такой:

Житомирская область

В регионе действует режим почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут распределены так:

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с 00:00 до 06:00 – для 3 очередей;

с 06:00 до 08:00 – для 3,5 очередей;

с 08:00 до 22:00 часа – для 4 очередей;

с 22:00 до 24:00 – для 3 очереди.

Николаевская область

Почасовые отключения электроэнергии действуют с 5:30. Ориентировочное расписание такое:

1.1 – 07:00-10:30, 14:00-17:30 (суммарно 7 часов);

1.2 – 05:30-07:00, 17:30-21:00 (суммарно 5 часов);

2.1 – 07:00-10:30, 14:00-17:30 (суммарно 7 часов);

2.2 – 07:00-10:30, 21:00-00:00 (суммарно 6,5 часа);

3.1 – 10:30-14:00, 21:00-22:30 (суммарно 5 часов);

3.2 – 07:00-10:30, 17:30-21:00 (суммарно 7 часов);

4.1 – 10:30-14:00, 21:00-00:00 (суммарно 6,5 часа);

4.2 – 05:30-07:00, 10:30-14:00, 17:30-21:00 (суммарно 8,5 часа);

5.1 – 10:30-14:00, 21:00-00:00 (суммарно 6,5 часа);

5.2 – 05:30-07:00, 14:00-17:30 (суммарно 5 часов);

6.1 – 05:30-07:00, 17:30-21:00 (суммарно 5 часов);

6.2 – 14:00-17:30 (суммарно 3,5 часа).

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Запорожская область

В регионе тоже действуют почасовые отключения – света не будет в течение 9-10 часов в сутки. График такой:

1.1 – 06:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 9 часов);

1.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);

2.1 – 06:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);

2.2 – 06:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);

3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);

3.2 – 06:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 9 часов);

4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);

4.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);

5.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);

5.2 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 9 часов);

6.1 – 05:30-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 9 часов);

6.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);

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Где посмотреть очередь отключения света и график обесточиваний по адресу

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как уже сообщал OBOZ.UA, одновременное подключение мощных зарядных устройств и инверторов после восстановления электроснабжения может вызвать пожар в электрощитовой многоквартирного дома. Но главной причиной аварий остается устаревшее оборудование и пренебрежение базовыми правилами безопасности.