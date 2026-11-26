В Украине хотят запретить продажу и ограничить хранение компонентов для самостоятельного изготовления жидкостей электронных сигарет, ввести круглосуточное видеонаблюдение на производствах и повысить стоимость оптовой лицензии с 0,15 до 85 минимальных зарплат. За нарушения предусмотрены штрафы в размере 200% стоимости товара и возможное лишение лицензии, в частности за хранение компонентов, однако эти нормы пока являются законодательными предложениями, а не действующими правилами.

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Об этом говорится в законопроекте №16243, который предусматривает круглосуточное видеонаблюдение на производствах и налоговый контроль. Документ предлагает изменить правила государственного регулирования производства и оборота подакцизных товаров.

Почему хотят усилить контроль за рынком электронных сигарет

Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений распространением нелегальной торговли жидкостями для электронных сигарет и использованием схем самостоятельного изготовления смесей. По их аргументации, после введения ограничений на ароматизированные жидкости часть продавцов начала обходить требования, предлагая покупателям отдельные компоненты, которые можно смешать самостоятельно.

Речь идет о так называемом самозамесе, когда вместо готовой жидкости для электронной сигареты продают отдельные составляющие – никотин, пищевые ароматизаторы, пропиленгликоль и глицерин. Покупатель может приобрести их отдельно или в наборах, после чего самостоятельно изготовить смесь.

В пояснительной записке к законопроекту авторы приводят оценку Kantar Ukraine, согласно которой 93,3% рынка электронных сигарет имеет признаки нелегальности. Также в документе указывается прогноз возможных потерь государственного бюджета в 2026 году на уровне 18 млрд грн, из которых 12,6 млрд грн, по оценкам авторов, приходятся на неуплаченный акциз.

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Именно эти аргументы используют для обоснования необходимости более жесткого регулирования. Законодатели предлагают усилить контроль не только за готовой продукцией, но и за ее производством, компонентами, местами хранения и деятельностью субъектов хозяйствования, работающих на этом рынке.

В то же время законопроект предусматривает, что новые ограничения могут распространяться на бизнес даже в случаях, когда речь идет не о непосредственной продаже готовых электронных сигарет или жидкостей, а о хранении отдельных компонентов.

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На производствах хотят установить круглосуточное видеонаблюдение

Одной из ключевых новаций законопроекта является усиление контроля за предприятиями, которые производят жидкости для электронных сигарет. Для них предлагают ввести обязательное круглосуточное видеонаблюдение, причем требования могут касаться не только непосредственно производственных помещений, но и мест хранения продукции за пределами предприятия.

Производители должны будут передавать Государственной налоговой службе схемы размещения камер, это должно обеспечить возможность контроля за производственными процессами и перемещением товара. Кроме видеонаблюдения, законопроект предусматривает обустройство на предприятиях специальных контрольных постов налогового органа. Представители ГНС смогут контролировать производство, учет сырья, объемы изготовленной продукции, ее хранение и отпуск.

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Также предусмотрен контроль документов, касающихся ввоза и вывоза жидкостей для электронных сигарет. Таким образом, предложенные изменения должны охватить фактически весь процесс обращения продукции – от поступления компонентов и производства до хранения и реализации.

Отдельно прописаны требования на случай неисправности системы видеонаблюдения. Если оборудование выйдет из строя, перемещение жидкостей на предприятие и с него, а также из соответствующих мест хранения предлагают запретить до восстановления работы камер.

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Восстановление ввоза и вывоза продукции в таком случае должно происходить в присутствии представителя налоговой службы. То есть неисправность видеосистемы может фактически привести к временной блокировке операций с продукцией.

За отсутствие необходимого оборудования или его неполную комплектацию законопроектом предлагается установить штраф в размере 150 минимальных зарплат. Такая же санкция предусмотрена за непредоставление видеозаписей налоговой или предоставление их не в полном объеме – за каждый отдельный случай.

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Магазины могут потерять лицензии из-за хранения компонентов для самозамеса

Наиболее жесткие изменения предлагают ввести в отношении оборота компонентов, которые могут использоваться для самостоятельного изготовления жидкостей. Законопроект предусматривает ограничения на оптовую и розничную продажу никотина, пищевых ароматизаторов, пропиленгликоля и глицерина. Для оптовой торговли предлагается запретить продавать эти компоненты отдельно или в наборах субъектам, имеющим лицензию на производство или оптовую торговлю жидкостями для электронных сигарет.

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Для розничных продавцов предусмотрены отдельные ограничения. Лицензиатам, которые продают жидкости для электронных сигарет, предлагают запретить реализовывать перечисленные компоненты. Причем норма может распространяться не только на сам магазин с соответствующей лицензией, но и на других предпринимателей, работающих "в одном месте розничной торговли".

За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере 200% стоимости товара, но не менее трех минимальных зарплат. Однако ответственность не ограничивается финансовыми санкциями. Законопроект предусматривает возможность прекращения лицензии за хранение и/или реализацию соответствующих компонентов для оптовых продавцов и розничных лицензиатов.

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Для производителей в сравнительной таблице документа отдельно предусмотрено прекращение лицензии за реализацию таких товаров. Таким образом, для магазинов и оптовых компаний риск потерять право на работу может возникнуть даже при выявлении компонентов, которые они хранят, а не только при доказанном факте продажи.

Оптовую лицензию хотят сделать дороже в сотни раз

Еще одно предложение касается стоимости лицензии на оптовую торговлю жидкостями для электронных сигарет. Законопроект предусматривает существенное увеличение платежа – с нынешних 0,15 минимальной зарплаты до 85 минимальных зарплат, установленных по состоянию на 1 января соответствующего года.

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Таким образом, стоимость лицензии может вырасти примерно в 566,7 раза. Авторы инициативы предлагают приблизить ее к стоимости лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями. Для бизнеса это будет означать существенное увеличение расходов на легальную деятельность. Особенно ощутимыми изменения могут стать для небольших компаний, работающих на рынке оптовой торговли жидкостями и имеющих ограниченные финансовые ресурсы.

В пояснительной записке к законопроекту авторы обосновывают необходимость изменений масштабами нелегального рынка, потерями бюджета и распространением схем, позволяющих обходить действующие ограничения. Суть аргументации авторов заключается в том, что ограничения продажи готовой продукции, по их мнению, не обеспечили достаточного контроля, поскольку продавцы могут предлагать компоненты по отдельности, фактически оставляя покупателю возможность самостоятельно изготавливать жидкости.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2027 года онлайн-продажа алкоголя, пива, сигарет и электронных сигарет в Украине будет осуществляться по новым правилам – продавцам понадобятся лицензии, регистрация веб-ресурсов и двухэтапная проверка возраста покупателей. Сайты и мобильные приложения, которые не будут выполнять требования законодательства, могут попасть под ограничения доступа, в частности из-за несообщения ГНС о своих веб-ресурсах в установленный срок.