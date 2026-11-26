За последний год в Украине резко выросло количество предложений о работе с возможностью бронирования от мобилизации. Активнее всего ищут водителей, грузчиков и строителей, а зарплата таких специалистов может достигать 65 тысяч гривен в месяц.

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Об этом говорится в исследовании рынка труда от "OLX Робота". В нем аналитики сравнили количество объявлений с бронированием и оплату труда в октябре 2026-го и 2025 года.

Кому предлагают больше всего вакансий с бронированием

Лидерами по количеству объявлений в октябре 2026 года стали водители – работодатели разместили 1114 вакансий с медианной зарплатой 55 000 грн. На втором месте – грузчики: 802 объявления и 33 861 грн медианной зарплаты. Третью позицию заняли строители – 285 вакансий с предложением 65 000 грн.

Также работу с возможностью бронирования предлагали:

продавцам – 250 вакансий, медианная зарплата 27 500 грн;

– 250 вакансий, медианная зарплата 27 500 грн; комплектовщикам – 243 вакансии, 38 850 грн;

– 243 вакансии, 38 850 грн; разнорабочим – 202 вакансии, 42 500 грн;

– 202 вакансии, 42 500 грн; автослесарям – 165 вакансий, 50 000 грн;

– 165 вакансий, 50 000 грн; охранникам – 122 вакансии, 26 500 грн;

– 122 вакансии, 26 500 грн; сварщикам – 115 вакансий, 45 000 грн;

– 115 вакансий, 45 000 грн; кассирам – 113 вакансий, 21 445 грн;

– 113 вакансий, 21 445 грн; кладовщикам – 102 вакансии, 36 000 грн.

Медианная зарплата отражает уровень доходов в середине распределения зарплат – то есть половина работников получает зарплату ниже медианной, а другая половина – выше. В отличие от средней зарплаты, которая рассчитывается как сумма всех зарплат, разделенная на количество работников, медианная зарплата является более устойчивым показателем, поскольку меньше зависит от очень высоких или низких зарплат.

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Как изменились зарплаты и количество вакансий за год

Тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с октябрем 2025 года. Однако количество объявлений выросло во всех трех категориях:

водители – с 848 до 1114 (+31,4%), медианная зарплата выросла с 50 500 до 55 000 грн (+9%);

– с 848 до 1114 (+31,4%), медианная зарплата выросла с 50 500 до 55 000 грн (+9%); грузчики – с 480 до 802 (+67,1%), зарплата – с 27 500 до 33 861 грн (+23,1%);

– с 480 до 802 (+67,1%), зарплата – с 27 500 до 33 861 грн (+23,1%); строители – с 224 до 285 (+27,2%), зарплата – с 55 000 до 65 000 грн (+18,2%).

Среди других специальностей выросло количество вакансий для автослесарей – со 124 до 165 (+33,1%). Их медианная зарплата повысилась с 45 000 до 50 000 грн (+11,1%).

Главные истории дня

Для разнорабочих количество объявлений почти не изменилось: 199 в прошлом году против 202 в этом (+1,5%). В то же время медианная зарплата выросла с 35 250 до 42 500 грн (+20,6%).

Среди продавцов количество вакансий увеличилось со 105 до 250 (+138,1%), а медианная зарплата – с 24 000 до 27 500 грн (+14,6%).

Итак, больше всего вакансий с бронированием предлагают в сфере транспорта, логистики и строительства. В то же время среди перечисленных специальностей самые высокие медианные зарплаты в октябре 2026 года были у строителей (65 000 грн) и водителей (55 000 грн).

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2026 году самыми высокооплачиваемыми профессиями в Украине стали преимущественно рабочие и строительные специальности, штукатурам в октябре предлагали до 90 тыс. грн, а дальнобойщикам, каменщикам и фасадчикам – по 70 тыс. грн. Наибольший годовой прирост зарплат зафиксировали у электриков, сантехников и монтажников.