В Украине готовы платить до 65 тыс. грн за работу с бронированием: каких работников ищут
За последний год в Украине резко выросло количество предложений о работе с возможностью бронирования от мобилизации. Активнее всего ищут водителей, грузчиков и строителей, а зарплата таких специалистов может достигать 65 тысяч гривен в месяц.
Об этом говорится в исследовании рынка труда от "OLX Робота". В нем аналитики сравнили количество объявлений с бронированием и оплату труда в октябре 2026-го и 2025 года.
Кому предлагают больше всего вакансий с бронированием
Лидерами по количеству объявлений в октябре 2026 года стали водители – работодатели разместили 1114 вакансий с медианной зарплатой 55 000 грн. На втором месте – грузчики: 802 объявления и 33 861 грн медианной зарплаты. Третью позицию заняли строители – 285 вакансий с предложением 65 000 грн.
Также работу с возможностью бронирования предлагали:
- продавцам – 250 вакансий, медианная зарплата 27 500 грн;
- комплектовщикам – 243 вакансии, 38 850 грн;
- разнорабочим – 202 вакансии, 42 500 грн;
- автослесарям – 165 вакансий, 50 000 грн;
- охранникам – 122 вакансии, 26 500 грн;
- сварщикам – 115 вакансий, 45 000 грн;
- кассирам – 113 вакансий, 21 445 грн;
- кладовщикам – 102 вакансии, 36 000 грн.
Как изменились зарплаты и количество вакансий за год
Тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с октябрем 2025 года. Однако количество объявлений выросло во всех трех категориях:
- водители – с 848 до 1114 (+31,4%), медианная зарплата выросла с 50 500 до 55 000 грн (+9%);
- грузчики – с 480 до 802 (+67,1%), зарплата – с 27 500 до 33 861 грн (+23,1%);
- строители – с 224 до 285 (+27,2%), зарплата – с 55 000 до 65 000 грн (+18,2%).
Среди других специальностей выросло количество вакансий для автослесарей – со 124 до 165 (+33,1%). Их медианная зарплата повысилась с 45 000 до 50 000 грн (+11,1%).
Для разнорабочих количество объявлений почти не изменилось: 199 в прошлом году против 202 в этом (+1,5%). В то же время медианная зарплата выросла с 35 250 до 42 500 грн (+20,6%).
Среди продавцов количество вакансий увеличилось со 105 до 250 (+138,1%), а медианная зарплата – с 24 000 до 27 500 грн (+14,6%).
Итак, больше всего вакансий с бронированием предлагают в сфере транспорта, логистики и строительства. В то же время среди перечисленных специальностей самые высокие медианные зарплаты в октябре 2026 года были у строителей (65 000 грн) и водителей (55 000 грн).
Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2026 году самыми высокооплачиваемыми профессиями в Украине стали преимущественно рабочие и строительные специальности, штукатурам в октябре предлагали до 90 тыс. грн, а дальнобойщикам, каменщикам и фасадчикам – по 70 тыс. грн. Наибольший годовой прирост зарплат зафиксировали у электриков, сантехников и монтажников.