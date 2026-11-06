В "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в Египте

В государственной "Нафтогазе" глава может зарабатывать несколько миллионов гривен в месяц. Тогда как руководители структурных подразделений вполне могут рассчитывать на оклад в миллион гривен. Однако этого работникам НАКУ мало. Даже после увольнения некоторые топ-менеджеры продолжают претендовать на огромные выплаты – через суды они требуют от компании десятки миллионов гривен.

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О том, сколько зарабатывают представители крупнейшей государственной нефтегазовой компании, и кому повезло больше всего, читайте в материале OBOZ.UA.

Самая высокая зарплата – около 2 млн грн в месяц

Судя по зарплате бывшего главы "Нафтогаз Украины" (и действующего премьера) Сергея Корецкого, глава компании может зарабатывать около 2 млн грн в месяц. Так, Корецкий возглавил НАК "Нафтогаз Украины" 14 мая 2025 года. За следующие семь с половиной месяцев он получил от компании 14 млн 446 тыс. грн зарплаты. То есть в среднем около 1,9 млн грн ежемесячно до налогообложения. клава компании может зарабатывать около 2 млн грн в месяц. Так, Корецкий возглавил НАК "Нафтогаз Украины" 14 мая 2025 года. За следующие семь с половиной месяцев он получил от компании 14 млн 446 тыс. грн зарплаты. То есть в среднем около 1,9 млн грн ежемесячно до налогообложения.

В июле 2026-го Корецкий покинул "Нафтогаз", поскольку его назначили премьер-министром Украины. Исполнять обязанности главы правления компании начал Сергей Федоренко. Условия его контракта не разглашаются, однако вполне вероятно, что размер его зарплаты близок к сумме, которую получал Корецкий.

Однако миллионные зарплаты в НАК получал не только ее руководитель. Например, в июне 2026 года в "Нафтогазе" сообщили о кадровых изменениях в финансовом руководстве. Тарас Пасажко перестал исполнять обязанности финансового директора. Эту должность занял Павел Ливертовский, а Пасажко, по сообщению компании, продолжил работать заместителем финансового директора.

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Согласно декларации Пасажка, за период с 1 января по 24 июня 2026 года он получил от "Нафтогаза" 5 млн 675 тыс. грн зарплаты. Это в среднем почти 1 млн грн в месяц.

Еще больше заработал директор по вопросам этики и комплаенса Виктор Курцев. Он работал в компании с 2 декабря 2025 года и отвечал, в частности, за выполнение антикоррупционной программы. 25 мая 2026-го Курцев уволился по соглашению сторон. В декларации при увольнении он указал 6 млн 399 тыс. грн зарплаты за неполные пять месяцев 2026 года. Это около 1,3 млн грн в месяц.

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То есть даже должностное лицо, отвечавшее за соблюдение этических стандартов и антикоррупционных процедур в государственной компании, получало доход, превышавший миллион гривен ежемесячно.

В то же время декларации отражают общую сумму доходов от зарплаты. Без детализации выплат нельзя установить, какая их часть приходилась на должностной оклад, премии или другие начисления.

Уволили с работы – отсудила более 21 млн грн

Высокие зарплаты в "Нафтогазе" также приводят к многомиллионным судебным спорам. Например, бывшая директор по информационным технологиям Марина Квашнина через суд добилась решений о взыскании с компании более 21,4 млн грн за вынужденный прогул.

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Как свидетельствуют материалы дела №758/5263/24, по состоянию на февраль 2022 года ее среднемесячный заработок составлял примерно 881 тыс. грн. В апреле 2022-го "Нафтогаз" приостановил действие трудового договора с Квашниной и перестал выплачивать ей зарплату. Сотрудница обжаловала это решение.

Подольский районный суд Киева признал соответствующий приказ незаконным. За период с 14 апреля 2022 года до 27 октября 2023-го суд постановил взыскать в ее пользу более 16,3 млн грн.

Однако на этом дело не завершилось. Квашнина добилась еще одного решения – о взыскании 5 млн 95 тыс. грн за следующий период вынужденного прогула, с октября 2023-го по апрель 2024 года.

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В общей сложности сумма присужденных выплат превысила 21,4 млн грн. При этом сами судебные решения не подтверждают, что вся сумма уже фактически выплачена.

Еще один пример – бывший директор Департамента бюджетных расчетов и налогового планирования Юрий Колбушкин. С августа 2020 года его должностной оклад составлял 1 млн 11 тыс. грн в месяц. То есть миллионные зарплаты в компании существовали еще задолго до назначения Корецкого.

В декабре 2022 года Колбушкин вышел на пенсию. Однако после ухода из компании он решил судиться с бывшим работодателем. Он требовал выплатить ему около 5 млн грн пособия при выходе на пенсию. Кроме того, претендовал на 7 млн 958 тыс. грн среднего заработка за задержку окончательного расчета.

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В общей сложности его требования достигли почти 13 млн грн. Речь идет именно о сумме исковых требований, а не о выплате, подтвержденной судом.

Работник в Египте требовал более 6 млн грн

Высокие доходы получали и сотрудники зарубежных филиалов "Нафтогаза". Например, Степан Прокопив работал в египетском филиале компании с апреля 2021-го по декабрь 2022 года. После увольнения он обратился в суд из-за удержания части зарплаты на помощь Украине.

В марте 2022-го работник подписал заявление о добровольном перечислении 30% заработка на поддержку ВСУ или гуманитарные нужды.

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Позже Прокопив заявил, что документ подписал под давлением руководителя филиала Федора Баюка. По его словам, ему угрожали непродлением трудового контракта.

Однако большая часть его исковых требований касалась не самих пожертвований, а компенсации за задержку выплат.

Он требовал вернуть 5395 долларов зарплаты, а также взыскать еще 145,5 тыс. долларов среднего заработка за задержку расчета. Всего – около 6,2 млн грн по курсу на момент подачи иска. Отдельно он просил 200 тыс. грн моральной компенсации.

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В материалах дела №344/16999/24 указано, что в марте–июне 2022 года из его зарплаты ежемесячно удерживали по 1125 долларов. Это 30% от 3750 долларов. В июле удержание выросло до 1431 доллара.

Суды установили, что средства перечислили благотворительному фонду "Повернись живим", а доказательств принуждения к подписанию заявления сотрудник не предоставил.

Ивано-Франковский городской суд отказал в иске, апелляция поддержала это решение. В феврале 2026 года Верховный Суд окончательно оставил предыдущие решения без изменений.

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Эта история показывает еще одну особенность оплаты труда в "Нафтогазе": даже сравнительно небольшая часть зарплаты сотрудника может превратиться в многомиллионный судебный спор.

И хотя высокие зарплаты сами по себе не свидетельствуют о нарушении закона, их размер в государственной компании ставит вопросы о прозрачности вознаграждений, обоснованности премий и соответствии выплат результатам работы. Особенно во время войны, когда энергетическому сектору нужны значительные средства на восстановление поврежденной инфраструктуры.