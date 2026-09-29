Обстрел складов с продукцией компании McDonald's повлиял на работу сети заведений быстрого питания в Украине. В частности, из продажи исчезли многие популярные позиции — из-за дефицита ингредиентов оказались недоступными или временно исключены из меню как популярные бургеры, так и рыбные блюда и тосты.

Видео дня

На это обратили внимание пользователи социальных сетей, в частности в Threads. Информацию об отсутствии ряда блюд также подтверждают данные в мобильном приложении сети.

Какие бургеры сейчас доступны

Украинцы делятся в Threads своим опытом посещений любимых заведений фаст-фуда. Пользователи из Черкасс и Киева опубликовали одинаковые скриншоты системы самообслуживания, где можно заказать только следующие бургеры:

МакКриспи Креми Барбекю (175,00 грн).

(175,00 грн). МакКриспи Креми Барбекю Делюкс (212,00 грн).

(212,00 грн). Биг Мак (152,00 грн).

(152,00 грн). МакЧикен (130,00 грн).

Какие позиции сейчас отсутствуют в наличии

OBOZ.UA проверил, какие бургеры можно заказать на левом берегу Киева. Оказалось, что ряд блюд также недоступен, в частности:

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Дабл Роял Чизбургер;

Чизбургер с беконом;

Биг Тейсти Сингл;

Дабл Биг Тейсти;

"Тейсти Джуниор";

Филе-о-Фиш;

Филе-о-Фиш Делюкс;

Тост с сыром.

Что предшествовало

25 сентября российские оккупанты совершили атаку с использованием дронов на Киевскую область, в результате которой были уничтожены складские помещения логистического партнера McDonald's. Об атаке на объект с продуктами питания также сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что враг направляет "ударный дрон против обычных продуктов".

Главные истории дня

В компании McDonald's подтвердили факт удара и отметили, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал. В настоящее время сеть продолжает оценивать влияние потери складских запасов на свои операционные процессы и работает над стабилизацией поставок ингредиентов.

Украинцев предупредили, что на фоне этих событий меню может отличаться в зависимости от конкретного ресторана. Отмечается, что это связано с возможностями обеспечить их стабильными поставками.

Актуальное меню конкретного ресторана можно проверить в приложении McDonald's или в сервисах партнеров по доставке. Также информацию о доступных блюдах можно получить непосредственно в ресторане.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ввели новую систему воздушных тревог, согласно которой желтый уровень означает угрозу со стороны дронов, а красный — ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу, однако McDonald's пока не меняет правила работы. Компания заявила, что во время желтого уровня рестораны пока также не будут работать, ведь сеть еще анализирует новую систему и возможность безопасно обслуживать клиентов.

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