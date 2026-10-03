В Киеве за два месяца количество свободных для аренды квартир выросло на 66%: а в Ужгороде ситуация кардинально противоположная

Украинцы в преддверии зимы переезжают в более безопасные регионы. Увеличение количества объявлений об аренде квартир в Киеве и сокращение в ряде городов западных областей согласуется с этими процессами. Однако только по объявлениям невозможно определить, сколько людей переехало и по каким причинам.

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Об этом сообщает ЛУН. Накануне в соцсетях начали распространять информацию о том, что киевляне массово уехали из столицы. В качестве подтверждения приводили динамику количества квартир на одном из порталов недвижимости. Однако эксперты ЛУН с таким утверждением не согласны. Хотя по сравнению с августом количество свободных квартир в Киеве выросла на 66%.

"Рост предложения в Киеве происходит плавно на протяжении последних двух месяцев и ускорился в сентябре. За последнюю неделю количество объявлений увеличилось на 5,4%. Поэтому говорить о внезапном массовом отъезде киевлян на основании скриншотов карты Bird, которые распространяются в сети, некорректно", – объясняет Людмила Кирюхина, руководитель отдела статистики ЛУН.

Однако за последние два месяца количество объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66%. В Одессе их стало более чем в три раза больше. В то же время в Черновцах объявлений стало меньше почти на две трети, а в Ужгороде и Ивано-Франковске – примерно на 60%.

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За последнюю неделю количество объявлений об аренде в Киеве выросло на 5,4%. Это продолжение тенденции, сформировавшейся ранее. Наибольший рост за исследуемый период зафиксирован в Одессе – объявлений стало более чем в три раза больше. В Запорожье их количество увеличилось на 79%, в Сумах – на 78%, в Херсоне – на 72%. В Днепре рост составил 32%, в Харькове – 27%, в Виннице – 23%, в Николаеве – 18%.В Черкассах и Чернигове количество объявлений выросло на 16%, в Хмельницком – на 7%. Где выбор объявлений об аренде сократился.

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По данным ЛУН, наибольшее сокращение за два месяца произошло в Черновцах – на 65%, то есть почти на две трети. В Ужгороде объявлений стало меньше на 61%, в Ивано-Франковске – на 59%.В Луцке количество объявлений сократилось на 35%, в Тернополе – на 34%, в Полтаве – на 24%, во Львове – на 22%. В Житомире сокращение составило 18%, в Ровно – 11%, в Кропивницком – 2%.

С 25 сентября по 2 октября количество объявлений об аренде продолжило сокращаться в Ужгороде – на 19,4%, во Львове – на 10,5%, в Ивано-Франковске – на 7,6%.В то же время в Киеве объявлений стало больше на 5,4%, в Одессе – на 3,2%. В Харькове их количество осталось без изменений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти 40% опрошенных украинцев уже планируют или рассматривают возможность переезда зимой 2026–2027 годов из-за возможных проблем с коммунальными услугами. Чаще всего украинцы готовы арендовать частный дом или квартиру, а среди потенциальных направлений переезда чаще всего называли Ивано-Франковскую, Киевскую и Закарпатскую области.