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В ГП "Леса Украины" отказались раскрывать зарплаты руководства: во время войны их увеличили до миллионов в месяц

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
icon 945
Зарплаты в ГП
Зарплаты в ГП. Источник: Фото создано с помощью ИИ

Государственное предприятие "Леса Украины" не стало прямо отвечать на запрос OBOZ.UA о ежемесячной зарплате руководства. Вместо ежемесячных сумм в ГП сообщили лишь общий размер начислений исполняющему обязанности генерального директора Игорю Зубовичу – 3,6 млн грн. При этом в предприятии не уточнили, за какой именно период были начислены эти средства.

Об этом говорится в ответе "Лесов Украины" на запрос OBOZ.UA. По мнению редакции, такой ответ нарушает нормы закона "О доступе к публичной информации", поэтому мы направили жалобу омбудсмену с просьбой помочь в получении ответа на запрос. "Общая сумма заработной платы, начисленной Зубовичу И.О. за запрашиваемый вами период, составила 3 633 487 грн, из которых 98 866 грн – в виде отпускных. Какие-либо другие выплаты, кроме должностного оклада и отпускных, Зубовичу И.О. не выплачивались", – сообщили в государственном предприятии.

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В ГП ''Леса Украины'' отказались раскрывать зарплаты руководства: во время войны их увеличили до миллионов в месяц

В ГП "Леса Украины" отказались раскрывать зарплаты руководства: во время войны их увеличили до миллионов в месяц

В ГП ''Леса Украины'' отказались раскрывать зарплаты руководства: во время войны их увеличили до миллионов в месяц

В ГП "Леса Украины" отказались раскрывать зарплаты руководства: во время войны их увеличили до миллионов в месяц

В ГП ''Леса Украины'' отказались раскрывать зарплаты руководства: во время войны их увеличили до миллионов в месяц

В ГП "Леса Украины" отказались раскрывать зарплаты руководства: во время войны их увеличили до миллионов в месяц

Однако из ответа непонятно, за сколько месяцев руководитель получил указанную сумму. Поэтому определить его ежемесячную зарплату на основании предоставленной информации невозможно. Кроме того, в ГП не раскрыли зарплаты других представителей руководства предприятия.

Зубович исполняет обязанности генерального директора "Лесов Украины" с 1 июля 2026 года. OBOZ.UA просил предприятие предоставить информацию о зарплатах руководства в помесячном разрезе, однако вместо этого получил общую сумму начислений без четкого указания периода.

Между тем доходы других руководителей предприятия исчисляются миллионами гривен. Например, исполнительный директор "Лесов Украины" Игорь Лицур за 2025 год заработал 18,5 млн грн, из которых 8,6 млн грн составила премия. В среднем это около 1,54 млн грн в месяц.

Бывший генеральный директор Юрий Болоховец задекларировал 13,2 млн грн зарплаты за первые шесть месяцев 2026 года. В среднем это 2,2 млн грн в месяц, хотя часть суммы могла включать компенсацию за неиспользованный отпуск.

Директора департаментов в 2025 году получали от 13,7 млн до почти 17 млн грн в год. Каждый из них получил не менее 5 млн грн премий.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Леса Украины" – государственное предприятие с одними из самых высоких зарплат в стране. Благодаря корпоратизации в ГП повысили зарплаты до миллионов гривен в месяц для руководства. А заместители директоров департаментов получают сотни тысяч гривен ежемесячно

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