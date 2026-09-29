В сети АТБ возникли перебои с поставками отдельных товаров: в магазинах сократился ассортимент шампуней, дезодорантов, детских подгузников и другой бытовой продукции, а гречку, по словам сотрудника сети, не завозили около полутора недель. Проблемы возникают на фоне российских ударов по логистической инфраструктуре, в частности 28 сентября в Киевской области были уничтожены склады с сотнями тысяч товаров.

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О проблемах с поставками рассказал сотрудник сети в комментарии Telegraf. По его словам, товары продолжают поступать в магазины, однако ассортимент отдельных категорий существенно сузился.

Каких товаров стало меньше в АТБ

По словам сотрудника сети, наиболее заметные проблемы сейчас наблюдаются в категории бытовой химии и средств личной гигиены. Поставки полностью не прекратились, однако в магазинах представлено значительно меньше разновидностей продукции.

В частности, базовые товары, такие как туалетная бумага, продолжают поступать в значительных объемах. В то же время выбор шампуней, дезодорантов и других средств сократился. В отдельных торговых точках могут временно исчезать детские подгузники.

"Мало возят, многие позиции из категории химии пропадают. Ее возят в целом, но не в том количестве. Например, если привозят — то много туалетной бумаги. А раньше было много разновидностей: там шампуни, дезодоранты и т. д. Сейчас этого стало меньше. То исчезают подгузники, то что-то еще. Плохие поставки бытовой химии, плохие", — рассказал собеседник издания.

Таким образом, речь сейчас идет не о полном отсутствии бытовой химии или средств гигиены, а прежде всего о сокращении ассортимента и неравномерности поставок. Наличие конкретного товара может отличаться в зависимости от магазина.

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Возникли перебои и с продуктами

Проблемы коснулись не только непродовольственных товаров. Ранее сотрудник АТБ сообщил "Телеграфу", что в магазинах сети возникла острая нехватка гречки.

По его словам, на момент разговора поставок этой крупы не было примерно полторы недели. При этом ситуация с другими базовыми продуктами была значительно лучше: другие крупы, муку и подсолнечное масло продолжали поставлять. Собеседник издания утверждал, что причина нехватки гречки заключается именно в отсутствии новых поставок, а не в резком увеличении спроса со стороны покупателей.

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Другая ситуация сложилась с сахаром. Он также может периодически исчезать с полок отдельных магазинов, однако, по словам сотрудника, поставки товара происходят регулярно – продукцию просто довольно быстро раскупают.

Накануне россияне атаковали складские помещения в Киевской области

Проблемы с логистикой возникают на фоне новых российских ударов по складской инфраструктуре. Утром 28 сентября в результате атаки РФ в Киевской области возникли масштабные пожары в двух складских помещениях.

ГСЧС Киевской области обнародовала кадры с места происшествия, на которых видны значительные разрушения и большое количество повреждённой и сгоревшей продукции. Непосредственно в зоне пожара специалисты также зафиксировали незначительное превышение концентрации аммиака. В то же время за пределами очага возгорания показатели находились в пределах нормы. В ГСЧС подчеркнули, что угрозы для населения нет.

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На складах находились сотни тысяч единиц продукции. Товары не просто хранились на объекте — в ближайшее время их должны были распределить и отправить в торговые точки в разных областях Украины.

По предварительной информации, распространяемой местными СМИ, речь, вероятно, шла о складской инфраструктуре АТБ в Броварском районе. Однако на момент публикации официального подтверждения этой информации от компании нет, поэтому утверждать, что поврежденные объекты принадлежат именно этой сети, нельзя.

Крупные логистические центры являются промежуточным звеном между производителями и поставщиками, с одной стороны, и магазинами — с другой. Именно на таких объектах концентрируются значительные партии продукции, после чего их распределяют между торговыми точками. Поэтому уничтожение или повреждение крупного склада означает не только прямые потери товаров.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала сентября Россия активизировала свои удары по складам с товарами в Украине и, в частности, неоднократно уничтожала логистические объекты фармацевтических компаний. В результате в Киеве сократилось количество некоторых импортных медикаментов и лекарств от хронических заболеваний.

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