Бизнес, который еще не обустроил укрытие, сможет работать во время "желтой" воздушной тревоги до 4 июня 2027 года включительно, если согласует такой режим с работниками и будет соблюдать меры безопасности. С 5 июня требования к укрытиям будут зависеть от количества людей на предприятии, для объектов с 100 и более посетителями и работниками одновременно обязательным будет доступ к готовому укрытию достаточной вместимости.

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Об этом сообщило Министерство экономики и окружающей среды Украины. Решение правительства должно дать предпринимателям дополнительное время для выполнения требований по защите работников и посетителей.

До какого срока бизнес может работать без укрытий

Правительство продлило переходный период для предприятий, которые не успели обеспечить доступ к укрытиям или безопасным пространствам. Теперь они смогут работать во время "желтой" тревоги до 4 июня 2027 года включительно. В течение этого времени предприятия должны согласовывать такой режим работы с работниками, предупреждать их о воздушной угрозе, сообщать о расположении доступных укрытий и обеспечивать организационные меры безопасности.

Также бизнес должен документально подтвердить, что работает над выполнением требований по защите людей. Отмечается, что это могут быть документы о подготовке к обустройству укрытия, в частности приказы, договоры с подрядчиками или подтверждение начала соответствующих работ. Таким образом, дополнительное время не означает безусловного разрешения игнорировать безопасность.

Какие требования к укрытиям введут с 5 июня 2027 года

После завершения переходного периода в Украине введут дифференцированный подход к обустройству укрытий. Требования будут зависеть от максимального количества работников и посетителей, которые могут одновременно находиться на территории предприятия.

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до 20 человек включительно – собственное укрытие не будет обязательным, однако предприятие должно информировать о доступных укрытиях, согласовывать работу с сотрудниками и принимать организационные меры безопасности;

– собственное укрытие не будет обязательным, однако предприятие должно информировать о доступных укрытиях, согласовывать работу с сотрудниками и принимать организационные меры безопасности; от 21 до 99 человек – бизнес должен обеспечить доступ к укрытию, безопасному пространству или, при определенных условиях, наиболее защищенному внутреннему помещению;

– бизнес должен обеспечить доступ к укрытию, безопасному пространству или, при определенных условиях, наиболее защищенному внутреннему помещению; 100 человек и более – обязательным будет доступ к готовому укрытию, которое должно иметь достаточную вместимость для людей, находящихся на объекте.

Главные истории дня

Новые правила должны учитывать реальные возможности предприятий, в частности количество людей, которые могут одновременно находиться в помещении, и технические особенности объектов. Для отдельных компаний предусмотрят исключения, если они объективно не могут обустроить укрытие.

Кому могут разрешить работать без собственного укрытия

Отдельные исключения предусмотрят для предприятий, которые не имеют технической возможности обустроить укрытие на своей территории. Также они будут касаться поставщиков товаров и услуг первой необходимости.

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В частности, речь идет о бизнесе, который обеспечивает население топливом, лекарствами, продуктами питания и другими необходимыми товарами, а также предоставляет почтовые, логистические и финансовые услуги. Для таких предприятий предусмотрят особые условия работы при наличии установленных мер безопасности.

Соответствующие изменения Кабмин внес в постановления №1092 и №138. Решение разрабатывали совместно с представителями бизнеса, также учли рекомендации Верховной Рады.

Предыдущий крайний срок выполнения требований к укрытиям должен был истечь 4 декабря 2026 года. Согласно ранее установленным правилам, предприятия должны были за три месяца обустроить укрытия или безопасные пространства, чтобы иметь возможность продолжать работу во время "желтого" уровня воздушной тревоги.

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Однако бизнес обращал внимание на трудности с выполнением этих требований, в частности на технические ограничения, расходы на строительство и обустройство защитных помещений, а также на особенности работы отдельных объектов. Верховная Рада рекомендовала правительству пересмотреть правила и продлить переходный период.

В Минэкономики объяснили, что цель решения – сохранить для предприятий возможность работать, а для людей – не потерять рабочие места. Правительство стремится сделать требования более гибкими, чтобы они учитывали реальные возможности предпринимателей, но при этом не отменяли необходимости защищать работников и посетителей.

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Как в Украине изменили правила работы во время воздушных тревог

Разделение воздушных тревог на "желтый" и "красный" уровни ввели 4 сентября 2026 года. Такой подход должен был позволить дифференцировать действия бизнеса, транспорта и населения в зависимости от характера воздушной угрозы.

Во время "желтого" уровня, который объявляют при угрозе атаки дронов, разрешили продолжать работу наземного транспорта и предприятий при определенных условиях. В то же время "красный" уровень означает угрозу ракетного или комбинированного удара, при которой предприятия должны останавливать работу, а люди – переходить в укрытия.

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Именно для бизнеса, у которого не было необходимых защитных помещений, сначала установили трехмесячный переходный период. Позже срок выполнения требований решили продлить еще на шесть месяцев – до 4 июня 2027 года включительно.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине предлагают ввести обязательную регистрацию плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц – предпринимателей (ФЛП) и компаний на упрощенной системе налогообложения, если их годовой оборот превысит 85 тыс. евро. Новые правила могут вступить в силу с 1 января 2028 года, однако документ пока проходит согласование и еще может измениться.