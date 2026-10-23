Правительство определилось с новыми жесткими правилами бронирования: они изменятся уже с 1 декабря

Правительство Украины завершило работу над изменениями в системе бронирования работников от мобилизации. В частности, 100% бронирование больше не будет автоматическим даже для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики. В то же время Кабмин готовит механизм, который позволит компаниям полностью бронировать персонал, если они будут регулярно добровольно привлекать часть работников к военной службе.

Видео дня

Утвердить новые правила планируют до 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"Ежемесячно количество забронированных растет на десятки тысяч. А люди, которые защищают страну пятый год, должны иметь возможность возвращаться со службы домой. Поэтому принимаем сложные, но необходимые решения", – заявил он.

Бронирование от мобилизации по-новому: главное, что нужно знать

100% бронирование больше не будет автоматическим . Это будет касаться даже предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

. Это будет касаться даже предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики. Усилят ответственность за уклонение от службы . Минобороны будет работать над соответствующими изменениями.

. Минобороны будет работать над соответствующими изменениями. Для критически важных предприятий пересмотрят критерии . Отраслевые и региональные требования обновят, а саму критичность отделят от экономических показателей компании.

. Отраслевые и региональные требования обновят, а саму критичность отделят от экономических показателей компании. Критические сферы сохранят особый статус. Речь, в частности, об ОПК, энергетике, связи, логистике и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Речь, в частности, об ОПК, энергетике, связи, логистике и жилищно-коммунальном хозяйстве. За полным бронированием можно будет обратиться отдельно . Если предприятию нужно забронировать больше установленного уровня работников для бесперебойной работы, оно сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр.

. Если предприятию нужно забронировать больше установленного уровня работников для бесперебойной работы, оно сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр. Готовят механизм 100% бронирования в обмен на привлечение работников к службе . Предприятие сможет полностью бронировать персонал, если будет регулярно добровольно привлекать часть работников к военной службе.

. Предприятие сможет полностью бронировать персонал, если будет регулярно добровольно привлекать часть работников к военной службе. Тем, кто добровольно идет служить, обещают гарантии . За работником должны сохраняться рабочее место и зарплата, а срок службы должен быть определен заранее.

. За работником должны сохраняться рабочее место и зарплата, а срок службы должен быть определен заранее. Новый механизм еще разрабатывают. Минобороны и Минэкономики должны согласовать его условия вместе с бизнесом. Целевой срок утверждения – до 1 декабря 2026 года.

Подробности изменений

Прежде всего правительство планирует пересмотреть критерии критичности предприятий и отделить этот статус от экономических показателей. Отраслевые и региональные критерии обновят и проверят на возможные злоупотребления.

РЕКЛАМА

В частности, по словам Корецкого, правительство выявляло случаи, когда компании создавали специально, чтобы получить бронирование. Пересмотр критериев должен помочь ограничить такую практику.

Для сфер, которые непосредственно поддерживают оборону и экономику, базовый подход к определению критичности останется неизменным. Речь, в частности, о ОПК, энергетике, связи, логистике и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Второе изменение касается максимального количества забронированных работников. Даже предприятия энергетики и оборонной промышленности больше не будут иметь безусловного права бронировать весь персонал.

Главные истории дня

Если компании нужно сохранить больше сотрудников для бесперебойной работы, она сможет обратиться с обоснованием в Координационный центр. Ожидается, что в его состав должны войти представители Минэкономики, Минобороны, Генштаба, Нацполиции, Пенсионного фонда, Госслужбы по вопросам труда, а также СБУ, ГУР и Службы внешней разведки.

Еще одно направление изменений – усиление ответственности за уклонение от военной службы. Премьер отметил, что правила должны быть одинаковыми для всех, однако не уточнил, каким именно будет наказание.

РЕКЛАМА

100% бронирования в обмен на службу

Отдельный механизм, который разрабатывает правительство, позволит предприятиям бронировать всех сотрудников, если они будут регулярно и добровольно привлекать часть персонала к военной службе.

Условия механизма еще должны совместно разработать Министерство обороны, Министерство экономики и представители бизнеса. Премьер подчеркнул: человек должен заранее знать, на какой срок идет служить, а за ним должны сохраняться рабочее место и зарплата.

Правительство планирует утвердить этот механизм также механизм до 1 декабря 2026 года. Пока конкретных условий его применения нет, в частности неизвестно, какая доля работников должна присоединиться к службе.

РЕКЛАМА

Корецкий также подчеркнул: принятые решения не означают, что мобилизацию усилят уже на следующий день. По словам главы правительства, изменения должны упорядочить бронирование, устранить злоупотребления и установить "понятные правила" для бизнеса и военнообязанных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК выявило коррупциогенные факторы в проекте правил бронирования, разработанном Минэкономики. Они касаются сокращения количества работников, которых можно забронировать, отсутствия четких сроков и оснований для отказа в предоставлении предприятиям статуса критически важных, а также возможности лишать их этого статуса по усмотрению чиновников.