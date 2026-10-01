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"Укрзалізниця" изменила правила поездок в двух областях: как теперь будут перевозить пассажиров

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read4 мин
icon 3,3 т.
Иллюстративное фото, вагоны поездов, железнодорожный вокзал.
Иллюстративное фото, вагоны поездов, железнодорожный вокзал.

С 1 октября на определенных прифронтовых направлениях в Сумы и Лозовую запускается схема "поезд + автобус", если из-за угрозы поезд не сможет доехать до конечного пункта или отправиться оттуда, пассажиров доставят на автобусах. Отдельно платить за такую пересадку не нужно, стоимость полного билета не меняется, а движение автобусов и поездов синхронизируют, чтобы в случае задержек они ждали друг друга.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Николай Калашник. Пилотный проект получил название "УЗ довезет", он предусматривает комбинированное сообщение и должен позволить не прекращать пассажирские перевозки.

Что изменится с 1 октября

Главная цель новой системы – сохранить транспортное сообщение с прифронтовыми населенными пунктами даже в тех случаях, когда движение по железной дороге на отдельном участке временно становится опасным. Проект запускают "Укрзалізниця" совместно с областными военными администрациями. На первом этапе он будет работать на определенных прифронтовых участках до Сум и Лозовой.

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Фактически автобусы будут выполнять роль резервного транспорта на тех участках маршрута, которые поезд из-за угрозы не сможет безопасно преодолеть. То есть полностью отменять поездку из-за временного ограничения движения на отдельном участке не придется. Пассажир сможет продолжить маршрут на другом виде транспорта.

Как будет работать схема "поезд + автобус"

Механизм предусматривает несколько возможных сценариев в зависимости от ситуации. Если поезд направляется в Сумы или Лозовую, но из-за ограничений безопасности не сможет добраться до конечного пункта, на более безопасном участке пассажиров пересадят на автобусы и доставят дальше.

Система будет работать и в обратном направлении. Если из-за угрозы поезд не сможет отправиться непосредственно из указанного города, пассажиров на автобусах доставят к месту, откуда возможно железнодорожное сообщение. Таким образом, речь идет не о полной замене железнодорожного сообщения автобусным, а о страховом механизме на случай изменения ситуации с безопасностью.

Одна из главных проблем при комбинированных маршрутах – риск не успеть на пересадку из-за задержки первого вида транспорта. В новом проекте обещают учесть эту проблему. Движение автобусов и поездов будет скоординировано между собой.

Если в силу обстоятельств один из видов транспорта задержится, автобус или поезд будет ждать пассажиров. То есть человеку не придется самостоятельно решать проблему пропущенной пересадки.

Как будут решать, может ли поехать поезд

Решение об использовании автобусного участка маршрута будет зависеть от текущей ситуации с безопасностью. За угрозами будут следить мониторинговые центры "Укрзалізниці". Именно это позволит оперативно изменять логистику в случае, если продолжать движение по железной дороге на определенном участке будет опасно.

Таким образом, пассажирам не нужно самостоятельно определять, будет ли поезд курсировать до конечной станции, и заранее искать альтернативный транспорт. Если ситуация позволит, маршрут будет проходить по железной дороге в обычном режиме. Если же возникнут угрозы, должна быть задействована резервная схема с автобусами.

Пассажирам не нужно отдельно покупать автобусный билет для такой пересадки. Билеты с возможностью пересадки на ближайшие даты на определенные поезда уже доступны в приложении "Укрзалізниці".

При этом перевозчик подчеркивает, что введение комбинированного маршрута не должно привести к удорожанию поездки, стоимость полного билета не изменяется. Не меняется и доступность билета: пассажир, как и раньше, оформляет свою поездку через систему, а организацией резервной автобусной перевозки в случае необходимости занимается перевозчик.

Сумская и Харьковская области остаются регионами, где ситуация с безопасностью напрямую влияет на работу транспорта. В то же время полностью прекращать сообщение с прифронтовыми общинами означало бы создать дополнительные проблемы для местных жителей.

"Для жителей прифронтовых общин транспортное сообщение – это возможность добраться до дома, к родным или выехать в более безопасные регионы. Мы работаем над тем, чтобы сохранить эти возможности с учетом ситуации с безопасностью", – отметили во время презентации проекта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 15 сентября "Укрзализныця" перевела пригородные поезда на шестизональную систему тарифов: от 30 грн за поездки до 50 км до 150 грн за расстояния свыше 250 км. Новая модель должна частично сократить убытки от пригородных перевозок и помочь сохранить действующие маршруты и остановки, а первыми на нее переходят Киевская, Черниговская и Житомирская области.

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