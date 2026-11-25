"Укрзалізниця" (УЗ) запускает новый Интерсити №777/778 "Поезд Мечты" между Киевом и Львовом, который будет преодолевать маршрут за 5 часов 58 минут без промежуточных остановок. Первый рейс состоится 4 декабря, а билеты стоят 584 грн во 2 классе, 1234 грн в 1 классе и 1860 грн за новый формат "Комфорт".

Видео дня

Об этом официально сообщили в пресс-службе УЗ. Он будет курсировать по маршруту, который является одним из самых популярных среди украинцев, а расписание предусматривает как утреннее сообщение из Львова в столицу, так и вечерний рейс из Киева.

Каким будет расписание нового поезда

Новый Интерсити №777/778 "Поезд Мечты" будет курсировать без остановок на промежуточных станциях. Благодаря этому пассажиры смогут добраться между Киевом и Львовом за 5 часов 58 минут. Из Львова поезд будет отправляться в 6:18 утра и прибывать в Киев в 12:30.

Такое расписание позволит пассажирам приехать в столицу еще до обеда, что может быть удобно для тех, кто планирует рабочие встречи, дела или короткие поездки на день. В обратном направлении, из Киева во Львов, поезд будет отправляться в 17:00. Прибытие запланировано на 22:58.

Киев – Львов

отправление – 17:00;

прибытие – 22:58;

время в пути – 5 ч 58 мин.

РЕКЛАМА

Львов – Киев

отправление – 6:18;

прибытие – 12:30;

без промежуточных остановок.

Сколько стоят билеты на новый поезд Киев – Львов

Для пассажиров предусмотрены два класса обслуживания. Стоимость билетов зависит от выбранного класса, а разница между ними существенная. По данным системы продажи билетов, билет во 2 класс стоит 584 грн, тогда как поездка в 1 классе обойдется в 1234 грн.

В первом классе предусмотрено 23 места, во втором – значительно больше, поэтому именно более дешевый вариант может быть доступнее для большинства пассажиров.

Главные истории дня

В то же время в системе также отображается другой вариант 1 класса по цене 1860 грн. Его, как объясняют в сообщении о запуске, позиционируют как новый формат "Комфорт". Пассажирам советуют обновить приложение Укрзалізниці, чтобы увидеть актуальную схему вагонов и доступные места.

1 класс – 1 234 грн (23 места по схеме вагона);

2 класс – 584 грн (192 места по схеме вагона);

"Комфорт" – 1 860 грн (отдельный, более дорогой вариант 1 класса).

РЕКЛАМА

Первый рейс нового Интерсити №777/778 запланирован на 4 декабря. Билеты уже поступили в продажу, поэтому пассажиры могут заранее выбирать места на нужное направление.

Укрзалізниця также рекомендует обновить мобильное приложение, чтобы отображалась новая схема поезда. Отмечается, что это важно, в частности, для пассажиров, которые хотят выбрать место в вагоне и воспользоваться новым форматом обслуживания "Комфорт".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, жители Житомира и Луцка смогут без пересадок ездить в Польшу по железной дороге. С 20 ноября начнет курсировать международный поезд №123/124 Киев – Холм, который впервые соединит эти областные центры с польским городом. Оттуда пассажиры смогут пересесть на поезда до Варшавы, Люблина и Познани.