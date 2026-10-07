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"Укрзализныця" отменяет два поезда из-за ухудшения ситуации с безопасностью: когда они перестанут курсировать

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read1 мин
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Центральный железнодорожный вокзал Киева
Центральный железнодорожный вокзал Киева. Источник: Википедия

"Укрзализныця"планирует с 20 октября прекратить курсирование двух поездов — № 31/32 "Запорожье — Перемышль" и № 79/80 "Сичеслав" "Днепр — Львов". Решение связано с ухудшением ситуации с безопасностью и значительным снижением пассажиропотока.

Об этом "Укрзализныця" сообщила в ответе на вопрос пользователя Threads Евгения Malderskally. Он поинтересовался, почему с 20 октября еще нет билетов во Львов, а также действительно ли планируется отменить поезда № 79/80 и № 31/32.

В компании подтвердили, что с этой даты их курсирование планируется прекратить.

''Укрзализныця'' отменяет два поезда из-за ухудшения ситуации с безопасностью: когда они перестанут курсировать

С 20 октября их курсирование планируется прекратить. Источник: threads.com/@ukrainianrailways

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В "Укрзализныце" пояснили, что решение было принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью. По словам компании, это привело к значительному снижению пассажиропотока на соответствующих направлениях.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью, что привело к значительному снижению пассажиропотока, с 20 октября планируется приостановить курсирование поездов № 79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и № 31/32 Запорожье – Перемышль", – говорится в ответе перевозчика.

Альтернативные маршруты

Для пассажиров поезда № 79/80 "Укрзализныця" назвала другие рейсы до Львова. Речь идет о поездах № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 и 127/128.

Для поезда № 31/32 Запорожье – Перемышль компания предлагает воспользоваться вариантами поездки с пересадкой во Львове или Киеве. Когда именно возобновят курсирование отмененных рейсов, в ответе "Укрзализныци" не указывается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Укрзализныця" запускает 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express через Днепр.

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