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«Укрпочта» ввела новые услуги: что теперь можно сделать онлайн

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read4 мин
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Отделение "Укрпочты". Иллюстрация
Отделение "Укрпочты". Иллюстрация
Источник: "Укрпочта"

С 29 сентября"Укрпочта" разрешила через приложение "Укрпочта 2.0" оплачивать посылки, наложенный платеж и таможенные сборы за международные отправления, а также управлять переадресацией, получателем и сроком хранения. В течение всего октября переадресация будет бесплатной даже для посылок, которые уже поступили в отделение, тогда как стандартный бесплатный срок хранения остается на уровне 7 дней в городах и 14 дней в селах.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский. По его словам, фактически значительную часть операций с отправлениями, ради которых ранее клиентам приходилось обращаться в отделение, постепенно переносят в смартфон.

Посылки и наложенный платеж теперь можно оплачивать в приложении

Одной из главных новых функций стала возможность осуществлять оплату непосредственно в "Укрпочте 2.0". Клиентам доступна не только оплата самого отправления, но и наложенного платежа. Часть финансовых операций с посылкой можно выполнить заранее онлайн, не откладывая их до момента посещения почтового отделения.

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Нововведение касается и международных отправлений. Если за посылку необходимо уплатить таможенные сборы, это также можно сделать через приложение. Таким образом, компания продолжает расширять набор дистанционных услуг, чтобы клиенту не приходилось обращаться к оператору для каждой операции с отправлением.

Что уже можно сделать в "Укрпочте 2.0"

После последнего обновления пользователям доступен довольно широкий перечень операций. Через приложение можно:

  • оформить посылку;
  • оформить письмо;
  • переадресовать отправление;
  • изменить получателя;
  • оформить доверенность на получение посылки или письма другим лицом;
  • оплатить посылку и наложенный платеж;
  • оплатить таможенные сборы за международное отправление;
  • продлить срок хранения посылки и оплатить такое продление.

Переадресация посылок станет бесплатной

Еще одно изменение касается переадресации. В течение всего октября "Укрпочта" не будет взимать плату за эту услугу.

Важно, что временные условия будут распространяться не только на посылки, которые еще находятся в пути. Бесплатно изменить отделение можно будет и после того, как отправление уже прибыло по первоначально указанному адресу. Ранее возможность бесплатной переадресации была доступна только до момента поступления отправления в отделение.

В компании объяснили это решение ситуацией с безопасностью и сложностями, с которыми могут сталкиваться клиенты во время воздушных тревог. "Понимая, как сложно сейчас может быть попасть в некоторые отделения во время тревог, "Укрпочта" осуществляет переадресацию посылок бесплатно в течение всего октября", — пояснил Смилянский.

Сколько посылка может бесплатно храниться в отделении

При этом правила бесплатного хранения отправлений не меняются. Они зависят от того, где расположено отделение. В городах посылка без дополнительной оплаты может храниться в течение семи дней. Для сельских отделений этот период вдвое дольше – 14 дней.

Если забрать отправление в течение этого периода не получается, в приложении предусмотрена возможность продлить срок его хранения и сразу оплатить соответствующую услугу. Таким образом, получатель может удаленно выбрать один из вариантов в зависимости от ситуации.

Что еще планируется добавить

Нынешнее обновление не станет последним этапом расширения возможностей приложения. "Укрпочта" уже анонсировала следующие функции, над которыми работает.

В частности, компания планирует запустить доставку отправлений в почтоматы. Также в перспективе клиентам хотят предоставить возможность оплачивать посылки непосредственно через почтоматы. Клиенту не обязательно будет обращаться к оператору — часть операций можно будет выполнить через приложение, а именно забрать отправление из почтомата.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" изменила порядок обслуживания в более чем 90% городских отделений с несколькими операционными окнами: приём посылок получил первый приоритет, а их выдача — второй, поэтому эти операции будут проводиться вне общей очереди. Нововведение объясняют воздушными тревогами и необходимостью успевать передавать отправления на сортировку и доставку в тот же день.

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