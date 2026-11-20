"Укрпочта" начнет доставлять посылки за 1 гривну: кто получит скидку
Украинские ветераны и ветеранки получат дополнительные льготы при обслуживании в "Укрпоште". Они смогут отправлять посылки из прифронтовых регионов и в них за 1 гривну, а также получат существенные скидки на отправления по Украине и за границу.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский. Он отметил, что особые условия предлагают в рамках программы "Захист+", которая позволяет ветеранам и участникам боевых действий экономить на почтовых услугах и лекарствах.
Какие льготы получат ветераны в "Укрпоште"
- Доставка по Украине – -25% (три в месяц)
- Международные отправления – -25% (три в месяц).
- Отправка посылки в прифронтовые области или из них (Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская) по тарифу "Приоритетный" – 1 гривна (при условии оформления онлайн, в отделении – 6 грн).
- Покупка лекарств и товаров для здоровья в Укрпошта.Аптека – -35% (только при покупке онлайн).
Как воспользоваться?
- Авторизуйтесь в приложении "Захист+".
- Сгенерируйте штрихкод.
- Покажите его оператору в отделении "Укрпошти".
Как уже сообщал OBOZ.UA, с 29 сентября "Укрпошта" разрешила через приложение "Укрпошта 2.0" оплачивать посылки, наложенный платеж и таможенные платежи за международные отправления, а также управлять переадресацией, получателем и сроком хранения. В течение всего октября переадресация будет бесплатной даже для посылок, которые уже прибыли в отделение, а стандартный бесплатный срок хранения остается на уровне 7 дней в городах и 14 дней в селах.