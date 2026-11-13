"Укрпошта" не смогла, а владельцы "Новой почты" покупают банк: НБУ одобрил крупную сделку

Пока "Укрпошта" после нескольких неудачных попыток все еще пытается создать собственный банк и даже объявила тендер на банковское программное обеспечение за 325,5 млн грн, владельцы "Новой пошты" уже получили важное согласование от Национального банка (НБУ). Регулятор разрешил Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову приобрести 100% украинского БТА Банка через структуры группы Nova. Непосредственным покупателем станет компания "НоваПей Инвест".

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Об этом сообщил Нацбанк 13 ноября. Отмечается, что соответствующее решение правление НБУ приняло 12 ноября после анализа документов заявителей. Сейчас владельцем 100% уставного капитала БТА Банка является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Само согласование НБУ еще не означает, что все процедуры покупки завершены или клиенты уже могут пользоваться новыми банковскими услугами. О сроках запуска будущего банка пока не сообщалось.

Какой банк покупают владельцы "Новой пошты"

НБУ согласовал Поперешнюку и Климову совместное косвенное приобретение существенного участия в размере 100% в уставном капитале БТА Банка. Прямое участие в таком же объеме получит ООО "НоваПей Инвест" – компания группы Nova.

По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2026 года БТА Банк занимал последнее, 59-е место среди украинских банков по размеру активов. Они составляли 338,49 млн грн. За январь-август учреждение получило 1 млн грн прибыли.

Группа Nova интересуется банковским бизнесом не впервые. О намерении приобрести финансовое учреждение совладелец группы Вячеслав Климов публично говорил еще в марте 2026 года. В июне Nova и БТА Банк подписали меморандум о будущем приобретении учреждения и создании на его основе банка финансовой инклюзии.

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е отдельный тип финансовых учреждений с ограниченной банковской лицензией, который должен обеспечивать доступ к базовым банковским услугам там, где обычные банки не могут полноценно работать. В частности, речь идет о прифронтовых и деоккупированных территориях, где из-за рисков безопасности нет банковских отделений или дистанционные сервисы нестабильно работают из-за перебоев со связью.

Как "Укрпочта" пыталась получить собственный банк

История государственного почтового оператора гораздо длиннее. "Укрпочта" как минимум с 2020 года пытается получить возможность предоставлять банковские услуги через свою сеть отделений. Однако несколько попыток получить готовую банковскую лицензию завершились неудачно.

Главные истории дня

Первой громкой попыткой стала покупка Альпари Банка. В конце 2021 года "Укрпошта" договорилась о приобретении учреждения за 260 млн грн. Антимонопольный комитет согласовал сделку, но Национальный банк 29 мая 2023 года вернул документы без согласования из-за недостатков, которые почтовый оператор и Министерство инфраструктуры не устранили. В 2024 году Альпари Банк вообще прекратил банковскую деятельность и потерял лицензию.

Также "Укрпошта" рассматривала возможность получить банк "Сич", который НБУ признал неплатежеспособным в августе 2022 года. Однако почтовый оператор отказался продолжать процедуру предварительной квалификации.

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Следующей попыткой стал Первый инвестиционный банк (PINbank). В январе 2025 года правительство приняло решение передать его акции Министерству развития общин и территорий с последующей передачей "Укрпоште". Однако 19 февраля 2026 года НБУ признал учреждение неплатежеспособным. В апреле Фонд гарантирования вкладов продал 100% акций банка литовской финтех-компании UAB ZEN.COM за 175 млн грн. В июне PINbank возобновил полноценную работу уже под управлением нового владельца.

Однако после неудачи с PINbank государственный почтовый оператор не отказался от замысла. В феврале 2026 года гендиректор компании Игорь Смелянский сообщал, что рассматриваются два варианта: получить другой действующий банк или добиться собственной банковской лицензии.

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6 ноября 2026 года "Укрпошта" уже объявила тендер на закупку банковского программного обеспечения с ожидаемой стоимостью 325,5 млн грн без НДС. Сначала систему планируют использовать для финансовой компании, а впоследствии адаптировать для работы банка. Предложения от участников будут принимать до 22 ноября.

Однако сама закупка программного обеспечения не дает права на банковскую деятельность. Для запуска учреждения "Укрпоште" еще нужно получить соответствующую ограниченную лицензию НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Нова пошта" создала собственную ПВО. Также компания сформировала собственные пожарные подразделения.