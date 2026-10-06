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"Укрпочта" массово рассылает странные сообщения: пользователи сообщают о сбое в приложении

Дарина Герцева
Дарина Герцева
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icon 1,0 т.
Отделение "Укрпочты", иллюстрация
Фото отделения "Укрпочты" как иллюстрация к работе компании. Источник: Screenshot

Пользователи приложения "Укрпочты" массово получают странные push-уведомления, содержащие лишь слово "текст", при этом само приложение не загружается и зависает на иконке. Причина сбоя пока неизвестна, а пользователи не могут нормально воспользоваться привычными функциями сервиса.

Об этом OBOZ.UA стало известно из приложения почтового оператора. Первым заметным признаком проблемы стали странные уведомления от приложения. На смартфоны пользователей начали поступать push-уведомления, содержащие лишь одно слово – "текст".

Сбой в приложении ''Укрпочты''

Сбой в приложении "Укрпочты". Источник: "Укрпочта"

Обычно с помощью таких сообщений почтовый оператор может информировать клиентов о статусе отправления, прибытии посылки, необходимости ее получения или других событиях. Однако на этот раз в уведомлении нет никакой полезной информации.

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Какие функции недоступны украинцам

Какие функции недоступны украинцам. Источник: "Укрпочта"

Проблема оказалась более серьезной после попыток пользователей перейти непосредственно в приложение. Оно не загружает привычный интерфейс и не позволяет воспользоваться основными функциями. Вместо главного экрана пользователь видит только заставку с иконкой "Укрпочты", после чего загрузка не продолжается.

Не работают привычные функции

Из-за сбоя пользователи фактически не могут нормально воспользоваться мобильным сервисом. В частности, возникают проблемы с переходом к информации об отправлениях и другими функциями, доступными через приложение. При этом необычное уведомление со словом "текст" не объясняет, что произошло и нужно ли клиенту предпринимать какие-либо действия.

Точная причина появления такого уведомления пока неизвестна. Также пока нет оснований связывать необычные сообщения с конкретными отправлениями пользователей . В самом уведомлении нет номера посылки, статуса доставки, суммы к оплате или какой-либо другой информации, которая указывала бы на конкретную операцию.

На данный момент неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления работы приложения. Также без официального технического объяснения невозможно установить, связаны ли странные push-уведомления и зависания приложения с одной и той же проблемой, хотя они наблюдаются одновременно.

До возобновления работы пользователям следует учитывать, что часть функций мобильного приложения может быть временно недоступна.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 29 сентября "Укрпочта" разрешила через приложение "Укрпочта 2.0" оплачивать посылки, наложенный платеж и таможенные сборы за международные отправления, а также управлять переадресацией, получателем и сроком хранения. В течение всего октября переадресация будет бесплатной даже для посылок, которые уже поступили в отделение.

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