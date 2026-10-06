"Укрпочта" массово рассылает странные сообщения: пользователи сообщают о сбое в приложении

Пользователи приложения "Укрпочты" массово получают странные push-уведомления, содержащие лишь слово "текст", при этом само приложение не загружается и зависает на иконке. Причина сбоя пока неизвестна, а пользователи не могут нормально воспользоваться привычными функциями сервиса.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из приложения почтового оператора. Первым заметным признаком проблемы стали странные уведомления от приложения. На смартфоны пользователей начали поступать push-уведомления, содержащие лишь одно слово – "текст".

Обычно с помощью таких сообщений почтовый оператор может информировать клиентов о статусе отправления, прибытии посылки, необходимости ее получения или других событиях. Однако на этот раз в уведомлении нет никакой полезной информации.

Проблема оказалась более серьезной после попыток пользователей перейти непосредственно в приложение. Оно не загружает привычный интерфейс и не позволяет воспользоваться основными функциями. Вместо главного экрана пользователь видит только заставку с иконкой "Укрпочты", после чего загрузка не продолжается.

Не работают привычные функции

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Из-за сбоя пользователи фактически не могут нормально воспользоваться мобильным сервисом. В частности, возникают проблемы с переходом к информации об отправлениях и другими функциями, доступными через приложение. При этом необычное уведомление со словом "текст" не объясняет, что произошло и нужно ли клиенту предпринимать какие-либо действия.

Точная причина появления такого уведомления пока неизвестна. Также пока нет оснований связывать необычные сообщения с конкретными отправлениями пользователей . В самом уведомлении нет номера посылки, статуса доставки, суммы к оплате или какой-либо другой информации, которая указывала бы на конкретную операцию.

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На данный момент неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления работы приложения. Также без официального технического объяснения невозможно установить, связаны ли странные push-уведомления и зависания приложения с одной и той же проблемой, хотя они наблюдаются одновременно.

До возобновления работы пользователям следует учитывать, что часть функций мобильного приложения может быть временно недоступна.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 29 сентября "Укрпочта" разрешила через приложение "Укрпочта 2.0" оплачивать посылки, наложенный платеж и таможенные сборы за международные отправления, а также управлять переадресацией, получателем и сроком хранения. В течение всего октября переадресация будет бесплатной даже для посылок, которые уже поступили в отделение.