"Укрнафта" и "Укргидроэнерго" будут масштабировать успешные решения по защите энергетической инфраструктуры

В условиях, когда Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам – а "Укрнафта" регулярно испытывает это на себе, как в сфере производственной инфраструктуры, так и в сети АЗС, – особенно важно делиться опытом с коллегами из энергетических компаний.

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Председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура вместе с коллегами посетил один из объектов "Укргидроэнерго" и обсудил практические решения по защите инфраструктуры и восстановлению после атак.

"У "Укргидроэнерго" есть свой опыт. У нас – свой. И если какое-то решение уже сработало в реальных условиях, его нужно быстро передавать дальше и применять там, где оно может быть полезным", – отметил Богдан Кукура.

По мнению председателя правления "Укрнафты", то, что уже показало результат на одном объекте, должно быстро масштабироваться на другие.

Компания продолжает работать над защитой людей и энергетической инфраструктуры.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗС, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

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Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.

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