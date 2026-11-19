В Украине постепенно развивается грушевое садоводство – появляются новые промышленные сады, а урожайность фрукта растет. Но в 2027 году структурных изменений на рынке ожидать не стоит – Украина продолжит импортировать значительные объемы груш.

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Об этом заявил SEEDS президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник. Он называет грушу относительно нишевой культурой в Украине, внутренний спрос на которую в последние годы не менялся.

"Украина раньше была нетто-импортером груш. Я думаю, что так и останется … Импорт начинается после нового года, в январе, феврале и весной", – говорит эксперт.

В то же время он считает эту нишу довольно перспективной с точки зрения замещения импортной продукции. Но Баштанник подчеркивает, что это требует достаточно ответственного технологического подхода – от сортов до хранения.

Кроме того, чтобы конкурировать с импортной продукцией в течение всего сезона, необходимо обеспечить длительное качественное хранение плодов на протяжении нескольких месяцев.

Какова ситуация с грушами в Украине

В последние годы в Украине появились новые промышленные грушевые сады. Однако новые насаждения еще долго не смогут существенно влиять на рынок.

"В целом промышленные насаждения еще не выходят на рынок. Этим насаждениям всего 2-4 года, не больше, поэтому говорить об этом пока рано. Они есть, но их немного", – объясняет президент УПОА..

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Что касается урожая этого года, то он оказался лучше прошлогоднего, но из-за весенних заморозков и летней засухи существенно в отдельных регионах было потеряно до 40% плодов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция ускорилась до 10,9% – против 10% месяцем ранее. Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц также подорожали в среднем на 1,7%, а за год – на 9,2%.

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